Группа «Черкизово» усилила защиту инфраструктуры с помощью решения Indeed Access Manager

Группа «Черкизово», производитель мясной продукции, внедрила программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) — решение многофакторной аутентификации от российского разработчика «Индид». Об этом CNews сообщили представители «Индид».

В структуру группы «Черкизово» входит множество предприятий, представленных в 20 регионах России со штатом более 40 тыс. сотрудников. Для эффективного управления производственными и бизнес-процессами компания активно использует современные цифровые технологии. Такая масштабная и территориально распределенная структура предъявляет повышенные требования к контролю доступа к ИТ-инфраструктуре: чем больше точек входа в корпоративные системы, тем выше риски, связанные с компрометацией учетных данных.

Внедрение Indeed AM позволило группе «Черкизово» выстроить единую централизованную систему усиленной аутентификации при локальном и удаленном доступе сотрудников к критически важным ресурсам. Все пользователи проходят единую процедуру проверки подлинности, что снижает риски несанкционированного доступа.

Встроенные в Indeed AM инструменты автоматизации повышают эффективность работы специалистов по информационной безопасности, снижают число ошибок, которые неизбежны при ручных операциях, и сокращают число рутинных операций в повседневной работе.

Indeed AM реализует второй фактор аутентификации при разных сценариях входа - с подтверждением одноразовым кодом или push-уведомлением. Доставка второго фактора пользователю осуществляется через удобное мобильное приложение Indeed Key.

«Вопрос защиты инфраструктуры и данных является для нас одним из приоритетных. Как крупный вертикально интегрированный холдинг, работающий в агропромышленном комплексе, мы не можем игнорировать растущие киберугрозы. Опыт использования Indeed AM показал, что данное решение в полной мере соответствует высоким стандартам информационной безопасности, принятым в группе «Черкизово», и всем регуляторным требованиям. Продукт Indeed AM обеспечивает надежную и безопасную проверку цифровой идентичности пользователей при доступе к корпоративным системам, позволяет нашим сотрудникам выбирать удобные им механизмы получения второго фактора, удобен в администрировании, а также полностью соответствует общему тренду, связанному с импортозамещением», – сказал Андрей Каширин, директор по информационной безопасности группы «Черкизово».

«Группа «Черкизово» – один из лидеров агропромышленного комплекса в России, демонстрирует то, как современные технологии применяются для повышения устойчивости бизнеса к актуальным угрозам. Учитывая масштабную распределенную структуру группы, для заказчика было особенно важно усилить контроль доступа к критически важным системам и снизить риски от несанкционированного доступа. Внедрение Indeed AM помогло выстроить единый процесс контролируемого доступа к корпоративным ресурсам, тем самым повысив устойчивость бизнеса к растущим информационным угрозам», – сказала Екатерина Бегунова, руководитель отдела продаж компании «Индид».