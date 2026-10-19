«Геоскан» раскрыл подробности проекта собственной ракеты-носителя

«Геоскан» представил проект собственной легкой ракеты-носителя. Она позволит компании активнее развивать собственную спутниковую группировку, а также выводить малые космические аппараты сторонних заказчиков. Первый пуск запланирован на 2031 г. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Ракета стартовой массой 55 тыс. кг будет иметь диаметр 2 м и длину 25,9 м. Она будет состоять из двух ступеней и оснащаться жидкостными кислородно-керосиновыми двигателями. Расчетная масса полезного груза составит 900 кг. Схема подачи топлива — насосная без дожигания.

На текущем этапе сформированы концепция ракеты, основные требования к ней и архитектура будущего ракетно-космического комплекса. Компания разрабатывает конструкторскую документацию и отдельные системы, проводит проектные и расчетные работы, изготавливает и испытывает экспериментальные узлы. В 2028-2029 гг. планируется провести первые огневые испытания, а в 2031 — выполнить первый пуск.

Помимо самой ракеты, «Геоскан» разрабатывает комплекс систем, необходимых для подготовки и проведения запусков. В него войдут производственная и испытательная база, наземный комплекс, системы логистики, запуска и телеметрии, а также средства управления и эксплуатации.

При создании комплекса «Геоскан» планирует сочетать собственные разработки и промышленную кооперацию. Компания будет самостоятельно разрабатывать и контролировать ключевые системы и технологии, определяющие архитектуру ракеты, ее основные характеристики, стоимость, темпы производства и дальнейшее развитие. Готовые сторонние решения и компоненты планируется привлекать в тех случаях, когда они уже достаточно отработаны, а их самостоятельная разработка не дает существенных преимуществ и не создает критической зависимости от поставщика.

«Мы рассматриваем ракету-носитель как целостную систему, в которой решения на этапе проектирования напрямую определяют возможности производства, испытаний, запуска и дальнейшей эксплуатации. Поэтому при выборе технических подходов мы ищем оптимальный баланс на всех этапах жизненного цикла изделия», — сказал главный конструктор отдела космических ракетных комплексов ГК «Геоскан» Павел Пушкин.