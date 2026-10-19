Число обращений о злоупотреблениях в Рунете выросло почти на треть

Координационный центр доменов .RU/.РФ проанализировал обращения компетентных организаций к российским регистраторам по фактам выявления вредоносных доменов в зонах .RU и .РФ с января по сентябрь 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ проанализировал

Всего в рамках проекта «Доменный патруль» за девять месяцев было получено 49,53 тыс. обращений, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2025 г. (37,49 тыс.). Это почти 80% от числа обращений за весь 2025 г. (62,17 тыс.).

При этом число обращений по распространению вредоносного ПО выросло в 1,9 раза и составило 13,54 тыс. (против 7,15 тыч. годом ранее), а их доля – с 19,1% до 27,3%.

Структура обращений менялась в течение 2026 г.: в феврале–апреле обращений о вредоносном ПО было больше, чем о фишинге, и по итогам полугодия ВПО было крупнейшей категорией. С мая обращений о фишинге стало больше, чем о ВПО, и по итогам девяти месяцев выросло на 17% – до 29,6 тыс. (против 25,3 тыс. годом ранее), а их доля в общем числе обращений составила 59,8%. Таким образом, фишинг вновь стал главной угрозой Рунета.

По итогам рассмотрения полученных обращений в Рунете заблокировано 98% доменов – 48,56 тыс., что на 32,6% больше, чем за девять месяцев 2025 г. Среднее время от получения обращения до блокировки вредоносного домена составило 5,8 часа.

Как отметил аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков, развитие ИИ-технологий позволяет злоумышленникам массово регистрировать домены, быстро разворачивать на них фишинговые сайты и автоматизировать атаки.

«Обращений становится больше, и блокируется все больше вредоносных доменов, но одними блокировками этот тренд не переломить. Поэтому с 1 сентября поэтапно вводится авторизация администраторов доменов через ЕСИА, и мы ожидаем, что она существенно затруднит регистрацию и использование доменов для фишинга и других злоупотреблений в Рунете», – сказал он.