Разделы

Телеком Электроника Ритейл Розница
|

Аналитики назвали популярные смартфоны у жителей Северной Осетии

В 2026 г. жители Северной Осетии предпочитают практичные модели гаджетов с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне. При этом в сегменте кнопочных телефонов наиболее популярны российские бренды, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные оператора, в целом абоненты из Северной Осетии все чаще переходят на современные функциональные девайсы. Доля владельцев смартфонов в регионе за год увеличилась еще на 11% и составила 68%. Рейтинг востребованных брендов возглавляет корейский Samsung. Вторую строчку занимает Xiaomi, на третьем месте — Huawei. Всего для звонков и выхода в интернет в регионе используют более 200 брендов смартфонов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Если говорить о конкретных моделях, чаще всего жителя Северной Осетии можно встретить с Xiaomi Redmi 9A. На второй и третьей позиции — realme Note 50 и Apple iPhone 14. Среди кнопочных телефонов лидируют аппараты российского и китайского производства: зачастую клиенты оператора звонят по BQ 3595 Elegant, Fontel FP200 и Philips Xenium E207.

«Сейчас легко найти достойный гаджет во всех ценовых категориях, обратившись в интернет-магазин или зайдя в торговый центр. Для удобства жителей и гостей региона мы постоянно расширяем свою сеть, выбирая как места с высокой проходимостью в центре городов, так и формат магазинов у дома. За последние месяцы салоны «МегаФона» и Yota открылись во Владикавказе, а также в двух селах Пригородного района — Михайловском и Октябрьском», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

В российском дизайн-центре микроэлектроники задержки зарплат. Инженеры увольняются

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Российские ученые запатентовали способ очистки диоксида кремния - ключ к производству современных чипов

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

За поставки радиодеталей в Россию шведы арестовали россиянина и экстрадировали в США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще