3Logic Group: спрос на ИИ-инфраструктуру продолжит влиять на цены комплектующих в 2027 году

Рост мирового спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта усиливает дефицит компонентов и меняет условия поставок ИТ-оборудования. По оценке экспертов 3Logic Group, дистрибьютора комплектующих и ИТ-решений, давление на стоимость памяти, видеокарт и серверных компонентов сохранится в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Ключевым фактором эксперты называют масштабное строительство дата-центров для задач ИИ. Значительная часть производственных мощностей поставщиков микроэлектроники направлена на выполнение заказов для ИИ-инфраструктуры. Это отражается на доступности компонентов как для серверов, так и для персональных компьютеров и ноутбуков. Дополнительное давление на себестоимость оказывает удорожание материалов и электронных компонентов.

По оценке специалистов 3Logic Group, напряженная ситуация с памятью продолжится в следующем году. Быстрого восстановления баланса спроса и предложения в компании не ожидают: расширение производственных мощностей требует времени, а ввод новых предприятий не означает немедленного насыщения рынка.

В сегменте памяти и накопителей после нескольких месяцев относительной ценовой стабильности началась новая волна подорожания. По словам экспертов, с октября поставщики сообщают о повышении цен в пределах 10–30% в сегменте памяти и накопителей. В компании ожидают, что по мере реализации ранее сформированных запасов новые цены будут заметнее отражаться на российском рынке. Для материнских плат влияние обновленных закупочных условий также прогнозируется в ноябре.

При этом ситуация различается в зависимости от категории. По наблюдениям экспертов компании, цены на настольные процессоры Intel относительно начала года стабилизировались, а доступность позволяет обеспечивать крупные проекты. В то же время в сегменте AMD сохраняется дефицит отдельных процессоров для платформы AM4 со встроенной графикой.

Стоимость памяти влияет и на выбор платформ для ПК. В 3Logic Group отмечают, что спрос на материнские платы с поддержкой DDR4 остается высоким. Для части заказчиков такие конфигурации позволяют удерживать бюджет закупки. Одновременно реализация крупных проектов в конце года может приводить к краткосрочному дефициту наиболее востребованных бюджетных плат.

На рынке видеокарт эксперты отмечают сокращение доступного ассортимента и рост стоимости новых поставок. В этих условиях подбор оборудования по конкретному артикулу становится сложнее. При подготовке проектов специалисты рекомендуют заранее определять допустимые аналоги с учетом графического процессора, объема памяти и требований к производительности.

В серверном сегменте ограничения затрагивают высокопроизводительные процессоры, GPU и совместимые с ними платформы. Доступность ускорителя сама по себе не гарантирует возможности оперативно собрать систему: необходимо учитывать наличие подходящего шасси, требования к питанию и охлаждению. Срок актуальности предложений по отдельным дефицитным позициям может составлять всего несколько дней.

Одним из способов расширения выбора становится тестирование альтернативных GPU-решений. При оценке альтернатив эксперты рекомендуют проверять работу прикладного ПО: заявленная совместимость не исключает необходимости адаптации приложений.

Для партнеров и корпоративных заказчиков эти изменения повышают значение предварительного планирования. В 3Logic Group рекомендуют согласовывать конфигурации и возможные замены на раннем этапе, уточнять срок действия коммерческих предложений и учитывать риск изменения стоимости компонентов при расчете бюджета. Решения о формировании запасов следует соотносить с подтвержденными потребностями проектов и доступным финансированием.

При сохраняющейся неопределенности эксперты видят возможности для реализации проектов за счет более гибкого подбора оборудования. Выбор платформы и компонентов под конкретную нагрузку, проверка альтернатив и своевременное согласование закупок позволяют точнее управлять стоимостью и сроками поставки.