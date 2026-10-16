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Сбербанк открыл доступ к обновленному агентному конвейеру GitVerse для ускорения работы с кодом

Сбербанк объявил об обновлении агентного конвейера GitVerse — в него добавили около 20 новых востребованных разработчиками функций. Агентный конвейер реализован внутри интерфейса GitVerse и поддерживает модель Bring Your Own Key (BYOK). Благодаря ей снижается порог входа в разработку: к новой функциональности получают доступ частные лица и небольшие команды. Теперь они могут вести проекты, используя те же профессиональные инструменты, что и крупный бизнес. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Агентный конвейер позволяет автоматизировать цикл разработки с помощью ИИ. Ранее продукт был доступен только крупным организациям в локальной версии (on-premise). Теперь он появился в облачной версии и для физических лиц в формате раннего доступа, который уже знаком пользователям платформы. Для запуска им нужен только API-ключ от моделей.

В рамках функционального обновления GitVerse повысилась прозрачность при работе с кодом. Помимо автономного решения задач, появилась интерактивная поддержка агентных сессий. Пользователям видят структуру файлов, с которыми взаимодействует агент, могут загрузить документы или изображения, чтобы, например, строить интерфейсы по макетам. Также предусмотрен выбор нужной LLM-модели из набора под конкретную задачу.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Рынок разработки меняется стремительно: возможности моделей растут, а требования к скорости выпуска продуктов постоянно повышаются. Наша задача как продуктовой команды — делать технологии максимально удобными и полезными для пользователей — от крупных компаний до стартапов и индивидуальных разработчиков. Агентный конвейер GitVerse предоставляет всем единый набор надёжных инструментов, помогая быстрее создавать, проверять и выпускать качественные продукты».

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Чтобы начать работу с агентным конвейером, необходимо зайти в раздел задач, выбрать нужный проект и ветку, после чего можно назначить исполнителем не человека, а ИИ-агента — сессия запустится автоматически. Инструменты агента интегрированы во все основные потоки работы: от написания кода и исправления ошибок до запуска приложений и сквозного (end-to-end) тестирования. Сессию с агентом также можно открыть через привычный чат или CI/CD-воркфлоу.

Одновременно с конвейером улучшилась работа с задачами. В обновленном трекере стали доступны: управление проектами и досками, настройка статусов и порядка выполнения задач, контрольные вехи с едиными сроками и целями. Появились публичное API задач, обновленная система меток, массовые операции, улучшенные связи между задачами, работа с файлами в комментариях и выгрузка списка задач в табличном виде.

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