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Rutube совместно с экономическим факультетом РУДН открыл новую образовательную программу

Национальный видеосервис Rutube, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», и Российский университет дружбы народов (РУДН) договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

В рамках партнерства Rutube создаст специальный образовательный курс «Видеоблогинг в рекламных коммуникациях» на базе собственной «Академии Блогеров». Он будет состоять из лекций по работе с цифровыми инструментами, продвижению блога, использованию блога как инструмента продаж, аналитике и масштабированию блога.

Занятия будут проходить онлайн, их смогут посещать все желающие. Экспертами курса выступили специалисты по маркетингу от РУДН и эксперты по развитию блога от Rutube.

С 2025 г. Rutube проводит для авторов обучающие онлайн-курсы в рамках проекта «Академия Блогеров». Обучение помогает начинающим авторам запустить свой блог, а опытным — выйти на новый уровень.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: «Сегодня личный блог и цифровое портфолио становятся новым резюме, на которое все чаще обращают внимание работодатели самых разных сфер. Умение грамотно презентовать себя, работать с информацией и видеоконтентом — это базовая компетенция современного специалиста. При этом стандарты медиаиндустрии постоянно растут, появляются новые технологичные инструменты, и наша задача помогать молодым авторам идти в ногу с прогрессом. Мы искренне рады началу сотрудничества с РУДН. Для Rutube системное образование и поддержка молодых талантов — важнейшая миссия. Мы открыты к партнерству с ведущими вузами, чтобы объединять классическую академическую базу с актуальными практиками цифрового рынка».

Лукина Анастасия Владимировна, доктор экономических наук, заведующая кафедры маркетинга экономического факультета РУДН: «Сегодня университет — это не просто лекции и семинары, но и площадка для создания профессионалов будущего. Мы живем в эпоху, когда личный бренд и цифровые навыки становятся ключом к успеху и профессиональной реализации. РУДН, как ведущий университет, видит свою задачу в том, чтобы дать студентам не только знания, но и инструменты для их успешного применения в быстро меняющемся мире. Партнерство кафедры маркетинга Экономического факультета с Rutube — это яркий пример синергии академической науки и медиаиндустрии. Мы благодарны коллегам за готовность делиться опытом и технологиями. Вместе мы сможем подготовить специалистов, которые не просто идут в ногу со временем, но и сами формируют стандарты цифрового будущего. Для кафедры маркетинга этот проект особенно значим, поскольку он реализован в год 65-летия Экономического факультета РУДН, за плечами которого не одно поколение подготовленных специалистов. РУДН открыт к партнерству с ведущими компаниями разных секторов экономики. Там, где фундаментальная наука встречается с реальной практикой рынка, рождаются самые сильные специалисты и прорывные проекты».

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