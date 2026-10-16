«Ростелеком»: в Краснокамске появился первый дом, который сам открывает двери

Восьмиэтажная новостройка на улице Чапаева, 42 в Краснокамске Пермского края стала первым объектом за пределами столицы региона, полностью оснащенным умными сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ». Теперь собственники 66 квартир управляют доступом в подъезд, на придомовую территорию и к воротам через мобильное приложение «Ключ». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для многих новоселов главное удобство — возможность видеть гостя на экране смартфона и открывать ему дверь одним нажатием на экран, не вставая с дивана. При этом контроль распространяется не только на вход во двор или подъезд, но и на всю придомовую территорию.

Анна Рачева, житель новостройки: «Связка ключей осталась в прошлом — сейчас все управляется с телефона. Уезжаю в отпуск и не переживаю: захожу в приложение, смотрю видео с камер. Сразу и подъезд вижу, и двор, и свою машину на стоянке. Приятно, что все под контролем. Это очень удобно».

Безопасность обеспечивают как внутренние, так и внешние камеры, установленные во дворе, у подъезда и на парковке: в мобильном приложении доступна прямая трансляция, а при необходимости — просмотр архива записей. Дополнительно жильцы могут создавать временные коды доступа в пару нажатий — например, для курьера, сантехника или друга — и так же легко их отключать. Это позволяет надежно контролировать проход: нужный человек спокойно попадает на территорию, а посторонние — нет.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»: «"Ростелеком Ключ" доказал свою востребованность в Перми — более 24 тыс. семей уже оценили, как удобно управлять домом со смартфона. Но технологии не должны заканчиваться на административной границе города. Краснокамск — наш первый шаг за пределы краевой столицы, и мы видим, что потребность в цифровых сервисах безопасности и комфорта здесь не ниже. Жители небольшого города хотят того же уровня сервиса, что и миллионник, — и мы готовы его обеспечить».

Отечественная экосистема «Ростелеком Ключ» подстраивается под потребности пользователей: можно подключить как отдельные опции, так и весь комплекс услуг. Платформа подходит для разных сценариев — ее можно внедрить в отдельном доме или масштабировать на целый микрорайон. Для застройщиков интеграция таких решений становится не опцией, а частью базовой концепции жилья.

Анастасия Димитрюкова, руководитель проектов компании «Ливин»: «Платформа "Ростелеком Ключ" закрывает сразу несколько вопросов: безопасность, видеоконтроль, управление доступом и обеспечение удобства для собственников и гостей. Это особенно значимо для таких проектов, как новостройка в Краснокамске — нам важно, чтобы дом за пределами столицы края был не просто сдан, а тоже "жил" по современным стандартам».

Экосистема «Ростелеком Ключ» для многоквартирных домов уже охватила 440 населенных пунктов России — ее сервисами пользуются больше 975 тыс. домохозяйств. В Перми решение объединяет свыше 19 тыс. семей в новостройках и более 5 тыс. — во вторичном жилье.