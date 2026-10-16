Решения VAS Experts станут доступны операторам связи ЮАР

Российский разработчик ПО для операторов связи VAS Experts выходит на рынок Южно-Африканской Республики. Дистрибуцией, внедрением и технической поддержкой продуктов компании, включая платформу «Скат», займется интегратор Willcom, специализирующийся на оптических и Ethernet-сетях. Решения будут предлагаться фиксированным и мобильным операторам страны. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

ЮАР — крупнейший телеком-рынок южной части африканского континента, и нагрузка на сети здесь растет заметно быстрее доходов операторов: только у Vodacom трафик данных во II квартале 2026 г. вырос почти на 40% год к году. Более 80% абонентов пользуются предоплаченными тарифами, а операторы региона широко продают пакеты под конкретные приложения и бесплатный доступ к мессенджерам и соцсетям. Для такой модели нужно контролировать потребление в реальном времени и распознавать трафик по приложениям — именно эти задачи решают DPI-системы.

«Фиксированный сегмент ЮАР во многом напоминает российский рынок тех лет, когда VAS Experts начинала работу в 2013 году: десятки независимых провайдеров, жесткая конкуренция за абонента и ограниченные бюджеты на оборудование. Тогда программные решения помогли региональным операторам выдержать конкуренцию с крупными игроками и расти без переплаты за железо, и этот опыт мы теперь переносим в Африку. Наша задача в регионе — дать местным игрокам инструменты для управления сетевым трафиком, чтобы они могли оптимизировать капитальные затраты и монетизировать сеть на уровне современных мировых стандартов», — сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

В сегменте провайдеров фиксированной связи продолжается оптический бум: число FTTH-подключений превысило 3 млн. Сети строят инфраструктурные операторы, такие как Vumatel и Openserve, а услуги абонентам продают десятки независимых провайдеров. На мобильном рынке ЮАР ключевым драйвером становится стремительный рост сегмента MVNO: например, у оператора Cell C на виртуальные сети банков и ритейлеров приходится уже 5,1 млн из 8,6 млн абонентов.

В условиях, когда фиксированные провайдеры ЮАР сталкиваются с падением маржи из-за FTTH-бума, а мобильные операторы вынуждены экстренно перестраивать инфраструктуру под 4G/5G, ключевым вызовом для рынка становится оптимизация ядра сети. Совмещение функций DPI, BRAS и CG-NAT на стандартной x86-архитектуре позволяет локальным игрокам гибко управлять трафиком и тарифами без капитальных затрат на закупку дорогостоящего проприетарного оборудования.

Технологический трансфер решений VAS Experts и их адаптация под специфику южноафриканских операторов будут осуществляться силами инженеров Willcom, что обеспечит местным компаниям круглосуточную техническую поддержку непосредственно в регионе присутствия.