Решение для показа расписания руководителя включено в реестр российского ПО

Решение T-Mate Busy Boss включено в реестр российского ПО Минцифры России (реестровая запись № 35416). Решение создано компанией IPM Soft, которая разрабатывает бизнес-приложения и системы автоматизации процессов на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители IPM Soft.

T-Mate Busy Boss показывает персональное расписание руководителя на панельный компьютер. Приложение выводит на экран информацию из расписания, благодаря чему сотрудники и посетители могут быстро понять, где сейчас находится руководитель, а также посмотреть свободные окна в его календаре. Источником данных для приложения служит непосредственно календарь руководителя, при этом настройки позволяют гибко скрывать часть информации, если это необходимо.

«Включение T-Mate Busy Boss в реестр российского ПО расширяет перечень решений, доступных для цифровизации офисов, приёмных и переговорных комнат. Российским компании будет проще найти оборудование для тех проектов, где важно связать информационные устройства с внутренними бизнес-процессами», — сказал генеральный директор IPM Soft Николай Филатов.

Статус реестрового решения также позволяет применять к поставке T-Mate Busy Boss условия, предусмотренные законодательством для российского программного обеспечения, включённого в реестр Минцифры.