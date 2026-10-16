Предприятие «Росатома» АО «Русбурмаш» внедрит искусственный интеллект для сокращения рутинных операций

АО «Русбурмаш» (предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») и ООО «Салют для бизнеса» заключили лицензионный договор. Документ подписали генеральный директор АО «Русбурмаш» Глеб Носырев и генеральный директор ООО «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев. Об этом CNews сообщили представители GigaCowork.

Договор предусматривает предоставление права использования программного обеспечения посредством удаленного доступа к облачному сервису. АО «Русбурмаш» приобретает неисключительное право использования платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork для оптимизации административных и производственных задач предприятия.

Внедрение ИИ позволит сократить рутинные операции и оптимизировать аналитическую работу по направлениям в АО «Русбурмаш». На первом этапе будет проведена работа в части учета складских, страховых и аварийных запасов. Применение искусственного интеллекта позволит ускорить анализ и учет среднемесячного расхода материалов и выявить типовые отклонения в течение года.

«Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта – одно из ключевых направлений развития в АО "Русбурмаш". Сотрудничество с командой "Салют для бизнеса" позволяет нам применять передовые отечественные ИИ-решения для реальных производственных задач – от учета запасов до аналитики. Освобождая специалистов от рутины, мы повышаем эффективность, скорость принятия решений и качество управления. Это вклад в технологический суверенитет страны и в развитие собственных цифровых компетенций атомной отрасли», – отметил генеральный директор АО «Русбурмаш» Глеб Носырев.

«Для нас главный критерий, чтобы ИИ давал измеримый результат в рабочих процессах, а не оставался демонстрацией. Мы ценим доверие АО “Русбурмаш” и развиваем GigaCowork с фокусом на практический результат, бесшовное масштабирование и решение конкретных задач бизнеса: ускорить поиск и обработку информации, собрать данные из систем и подготовить аналитику, передать успешные сценарии опытных коллег другим сотрудникам. Мы рассматриваем ИИ как коллегу, который берет рутину на себя целиком. Только так он перестает быть отдельным проектом и становится частью повседневной работы компании» — отметил генеральный директор ООО «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев.