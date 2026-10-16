Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Предприятие «Росатома» АО «Русбурмаш» внедрит искусственный интеллект для сокращения рутинных операций

АО «Русбурмаш» (предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») и ООО «Салют для бизнеса» заключили лицензионный договор. Документ подписали генеральный директор АО «Русбурмаш» Глеб Носырев и генеральный директор ООО «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев. Об этом CNews сообщили представители GigaCowork.

Договор предусматривает предоставление права использования программного обеспечения посредством удаленного доступа к облачному сервису. АО «Русбурмаш» приобретает неисключительное право использования платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork для оптимизации административных и производственных задач предприятия.

Внедрение ИИ позволит сократить рутинные операции и оптимизировать аналитическую работу по направлениям в АО «Русбурмаш». На первом этапе будет проведена работа в части учета складских, страховых и аварийных запасов. Применение искусственного интеллекта позволит ускорить анализ и учет среднемесячного расхода материалов и выявить типовые отклонения в течение года.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта – одно из ключевых направлений развития в АО "Русбурмаш". Сотрудничество с командой "Салют для бизнеса" позволяет нам применять передовые отечественные ИИ-решения для реальных производственных задач – от учета запасов до аналитики. Освобождая специалистов от рутины, мы повышаем эффективность, скорость принятия решений и качество управления. Это вклад в технологический суверенитет страны и в развитие собственных цифровых компетенций атомной отрасли», – отметил генеральный директор АО «Русбурмаш» Глеб Носырев.

«Для нас главный критерий, чтобы ИИ давал измеримый результат в рабочих процессах, а не оставался демонстрацией. Мы ценим доверие АО “Русбурмаш” и развиваем GigaCowork с фокусом на практический результат, бесшовное масштабирование и решение конкретных задач бизнеса: ускорить поиск и обработку информации, собрать данные из систем и подготовить аналитику, передать успешные сценарии опытных коллег другим сотрудникам. Мы рассматриваем ИИ как коллегу, который берет рутину на себя целиком. Только так он перестает быть отдельным проектом и становится частью повседневной работы компании» — отметил генеральный директор ООО «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Катастрофоустойчивость ИТ: почему одной резервной площадки уже недостаточно

Экс-главу ведущего интегратора Минтранса судят за ИТ-систему, у которой не было пользователей

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Google, Facebook и Amazon предупредили: Цифровой суверенитет обойдется Европе в 115 млрд евро убытка

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще