«Почта России» автоматизировала выдачу писем от ГИБДД, МВД и ФНС

В почтоматах в отделениях «Почты России» теперь можно забрать письма от ГИБДД, МВД, ФНС и других ведомств. Для этого не нужно обращаться к оператору, а весь процесс получения займёт несколько секунд. Об этом CNews сообщил представитель национального почтового оператора.

Когда письма можно забрать, клиенту приходит push-уведомление или SMS со сроком хранения и кодом для получения. Сейчас сервис доступен более чем в 3,1 тыс. почтовых отделений.

«Мы расширяем возможности для клиентов, чтобы всё больше услуг, доступных до того только через оператора, можно было получать альтернативными способами, быстрее и удобнее. Почтоматы пользуются большой популярностью: с начала 2026 года из них забрали уже более 1,5 млн отправлений», — сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

Ранее, в августе 2026 г., в почтоматы стали приходить письма и бандероли, до этого так можно было получать только посылки и мелкие пакеты. Сервис позволяет забирать отправления в часы работы отделений самостоятельно, без участия оператора, меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их кладут в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.