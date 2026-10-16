Ozon узнал, какие ожидания от посещения ПВЗ у россиян с детьми

По данным исследования Ozon, треть покупателей, у которых есть дети, почти всегда посещают пункты выдачи заказов с ребенком. Еще 30% опрошенных периодически берут детей с собой, совмещая поход в пункт выдачи с прогулкой или другими делами. Большинство респондентов (почти 60%) отметили, что детям нравятся ходить в ПВЗ за онлайн-заказами, причем 27% утверждают, что их дети с нетерпением ждут возможности пойти и забрать там свой заказ. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Чаще всего в пункты выдачи приходят с детьми до 3 лет (43% опрошенных), 35% родителей берут с собой детей возрастом от 4 до 7 лет. Исследование показало, что более половины маленьких посетителей (55%) в пункте выдачи заказов чувствуют себя спокойно и уверенно, а еще 37% — нейтрально. Более того, детям нравится участвовать в процессе получения заказа. 36% респондентов отметили, что дети охотно показывают сотруднику QR-код, помогают родителям проверять товары и сами забирают заказы со стойки регистрации, а еще 31% утверждают, что желание ребенка участвовать в процессе получения зависит от его настроения.

Сотрудники ПВЗ, в свою очередь, корректно общаются с маленькими посетителями — так ответили 80% респондентов. Почти 30% из них заметили, что работники пунктов выдачи могут помочь ребенку или даже поиграть с ним, пока взрослые проверяют заказ. Доброжелательное отношение сотрудников к детям оказалось наиболее важным фактором для 45% респондентов, а их быстрая скорость работы — для 52%, так как ребенку сложно долго ждать, пока взрослые получат заказ.

Те, кто ходят в ПВЗ с детьми, также отмечают необходимость просторной примерочной, куда можно зайти вместе с ребенком (55%), просторного зала, где поместится коляска, самокат или велосипед (31%), и отсутствие острых углов, опасных ступеней и низких розеток (37%). А 26% хотели бы, чтобы рядом с ПВЗ была парковка и удобный подъезд.

При этом для 56% родителей важно, чтобы в ПВЗ было место, где ребенок может комфортно провести время — например, детский уголок. Треть респондентов, у которых есть дети, уже посещали точки выдачи со специальной детской зоной, а еще 28% как минимум слышали о них. 58% опрошенных отметили, что если бы рядом открылся пункт выдачи с детским уголком, они скорее бы предпочли его обычному ПВЗ без оборудованной для ребенка зоны.

Согласно исследованию, у родителей периодически возникает необходимость заказать товар для ребенка в пункты выдачи в необычных местах. 27% опрошенных заказывали товары для детей во время поездок в другой город, 15% пользовались пунктами выдачи на даче или загородом, 12% — на отдыхе у моря или в санатории, а еще 11% делали заказ в ПВЗ при торговом центре, чтобы забрать его во время похода за покупками.