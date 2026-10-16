Orion soft: бизнес выбирает оптимизацию вместо покупки оборудования

46% крупнейших российских компаний стремятся уйти от закупок впрок и выжимать максимум из имеющегося оборудования на фоне ужесточения требований к окупаемости ИТ-проектов. Об этом говорят результаты совместного исследования аналитического портала «ИТ-инфраструктура» и разработчика ПО Orion soft.

В исследовании приняли участие ИТ-руководители 120 российских компаний с выручкой от 2 млрд руб. из нефтегазовой, промышленной, финансовой, телекоммуникационной отраслей, ритейла. Был проведен анализ более 3 тыс. открытых тендеров в области ИТ-инфраструктуры, а также 14 глубинных интервью CIO, CTO и директоров по инфраструктуре крупнейших компаний.

Основным вызовом развития инфраструктуры в 2026 г. стала средняя стоимость вычислительного оборудования, которая с 2022 по 2025 гг. повысилась на 209%. Кратный рост вызван общим удорожанием компонентов, дефицитом отдельных деталей и переходом на российские серверы, которые в среднем на 30–50% дороже зарубежных аналогов. Темпы роста цен на «железо» опередили увеличение бюджетов: сегодня компании могут закупить на 35% меньше оборудования по сравнению с 2020 г.

Значимым фактором подорожания оборудования стал бум внедрения ИИ. Отдельный бюджет на него есть у 44% компаний, выделенная инфраструктура — у 34%. При этом с каждым новым поколением GPU стоимость ИИ-серверов увеличивается, а устаревающие модели не всегда подходят под новые нагрузки и большие языковые модели. Это приводит к постоянно растущему спросу на все более дорогостоящие модели оборудования.

Основной задачей Enterprise-сегмента в сложившейся ситуации становится переход от наращивания мощностей к более эффективному управлению ими. 43% технических лидеров считают, что самый перспективный способ сократить затраты на «железо» — повышение утилизации уже имеющегося парка оборудования. Средний уровень утилизации среди компаний-участников исследования составил 54%: половина их ресурсов простаивает без полезной нагрузки.

Наиболее экономически эффективной является утилизация на уровне 80-85%, которая достижима при автоматическом перераспределении ресурсов. При этом 69% компаний не отслеживают утилизацию системно или делают это крайне редко, раз в 9-12 месяцев, а те, кто делает это, зачастую используют неэффективные методы, например, вручную рассчитывают утилизацию в Excel или проводят разовые поиски неудаленных ресурсов.

Максимальное использование имеющегося оборудования стало основной стратегией рынка в «годы эффективности» — 46% компаний пытаются повысить утилизацию и продлить срок службы текущего парка серверов. Второй по популярности стратегией стала более строгая приоритизация ИТ-проектов — 26% компаний замораживают или отменяют проекты с низким ROI или высокой капиталоемкостью. Помимо них, в топ-5 стратегий эффективного управления инфраструктурой вошли гибкие модели закупок и ставка на HaaS-инфраструктуру, использование инфраструктурных платформ для автоматизации управления ресурсами, а также дифференциация требований к надежности и мощности под разные типы систем.

Основным инструментом объединения всех пяти стратегий и управления ими стало частное облако — оно является ключевой платформой для 38% крупнейших компаний с выручкой больше 500 млрд рублей. Ключевые преимущества его внедрения, по мнению технологических лидеров, — повышение управляемости и безопасности инфраструктуры, стандартизация конфигурации и окружений, повышение утилизации существующего парка оборудования.

«В 2026 г. частное облако становится инструментом повышения экономической эффективности инфраструктуры. Оно централизует управление мощностями, и становится понятно, кто, как и чем пользуется. Биллинг становится одним из стимулов не тратить лишнее, а когда новую инфраструктуру можно быстро создать, ненужный ресурс становится проще выключить или удалить. Это все приводит к тому, что оборудование утилизируется эффективнее. Целевая утилизация зависит от конкретной системы, но, например, в наших кейсах мы приходили к уровню 80–85%», — сказал Сергей Мерещенко, руководитель направления Orion Private Cloud Orion soft.

«В год оптимизации бюджетов главный вопрос — как получать максимальную отдачу от уже сделанных инвестиций: в управлении инфраструктурой, в распределении мощностей и ресурсов. Для этого нужны прозрачные метрики и стандартизированные процессы: вложения следует оценивать через четкие KPI и измеримые критерии отдачи, чтобы бизнес мог принимать обоснованные решения», — отметила Елена Ляховицкая, советник по развитию АНО «Исследовательский центр «ИТ-Атлас».