«Нанософт» и «Спрут-Технология» объявили о начале совместной работы для бесшовной интеграции проектирования и производства. Ключевой целью сотрудничества станет глубокая интеграция САПР «nanoCAD Механика Pro» и CAM-системы «Спруткам».

Соглашение направлено на создание сквозной отечественной экосистемы для поддержки полного жизненного цикла изделия. Партнерство компаний «Нанософт» и «Спрут-Технология» объединит этапы конструкторской и технологической подготовки производства, устранив технологические барьеры между отделами.

Долгое время цифровизация машиностроения была сфокусирована преимущественно на задачах конструкторов. Новое технологическое решение ориентировано на задачи технологов ЧПУ и позволяет трансформировать процесс подготовки производства из последовательного в параллельный. Благодаря этой интеграции конструкторы и технологи получают возможность работать в единой цифровой среде практически в реальном времени.

Ключевые преимущества совместного решения:

Прямая передача геометрии без потерь. Исключение промежуточных этапов экспорта и импорта через нейтральные форматы (STEP, IGES и др.) сводит к нулю риск искажения моделей и значительно сокращает время запуска деталей в производство.

Полная ассоциативность данных. При внесении изменений в 3D-модель в «nanoCAD Механика Pro» траектории обработки и управляющие программы в «Спруткам» обновляются автоматически и бесшовно, исключая необходимость повторной настройки обработки с нуля.

Параллельный инжиниринг. Технолог может приступать к разработке управляющих программ для станков с ЧПУ и роботов еще до окончательного утверждения конструкторской документации.

Объединение флагманских решений «Нанософт» и «Спрут-Технология» обеспечит промышленные предприятия надежным отечественным CAD/CAM-стеком, ускорит вывод новой продукции на рынок и повысит общую операционную эффективность производств.