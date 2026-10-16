MWS AI научила платформу ИИ-агентов читать сканы, запоминать правила компании и помогать в создании агентов

MWS AI (входит в «МТС Web Services») обновила MWS AI Agents Platform — платформу, на которой компании могут создавать и запускать собственных корпоративных ИИ-агентов. Ключевые обновления затрагивают проектирование, запуск и контроль работы созданных решений на базе платформы. В версии 4.0 обновлен модуль «ИИ-команда» (AI Force), который помогает создавать агентов в режиме диалога с пользователем, а также реализованы инструменты для создания интерфейсов с ИИ-агентами на сайтах компаний, просмотра логов пользовательских сессий и поиска информации по отсканированным документам и изображениям.

Обновленный модуль «ИИ-команда» (AI Force) берет на себя часть работы по созданию ИИ-агентов. Пользователю достаточно описать в свободной форме во встроенном чате платформы, что должен уметь агент, а «ИИ-команда» задаст уточняющие вопросы, поможет сформулировать требования и предложит cпособ реализации, который можно скорректировать вручную. Кроме того, на платформе появился раздел «Интерактивное обучение» с тренажёром по работе с конструктором бизнес-сценариев — его можно использовать параллельно с работой над агентом в формате второго окна. Обновления помогают пользователям быстро приступить к созданию агента, осваивая возможности платформы по ходу работы.

На платформе также появился конструктор чат-виджетов, с помощью которых компании могут размещать на своих сайтах окно диалога с ИИ-агентом. Через виджет посетители сайта могут взаимодействовать с агентом — например, задать ему вопрос о продуктах и услугах организации или получить помощь с их выбором. Пользователь настраивает внешний вид чат-виджета в платформе и получает готовый фрагмент кода для его размещения на странице.

В новом разделе «Логи» теперь можно просматривать диалоги пользователей с агентом. Сессии можно фильтровать по периоду, версии, каналу, длительности и наличию ошибок. Внутри каждой сессии видны шаги диалога и причина сбоя. Это помогает владельцу продукта или сервиса найти этап, на котором агент прерывает обработку запроса.

Поиск по подключенной базе знаний компании теперь учитывает текст в отсканированных PDF-документах и изображениях. Для распознавания платформа использует собственную модель Cotype, которая работает с текстом и изображениями (VLM). Благодаря этому теперь можно находить информацию в сканах инструкций, актов и технических документов и использовать ее в ответах на вопросы пользователей. Возможности работы с другими моделями также сохранены.

Изменения коснулись и памяти агента на двух уровнях: личный профиль пользователя дополнен общим профилем организации. Регламенты, правила и актуальные договоренности вносятся в профиль организации один раз и учитываются в ответах любому сотруднику.

Платформа MWS AI Agents Platform доступна для развертывания на серверах заказчика и в частном облаке.