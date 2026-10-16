«МегаФон» запустил базовые станции в Конаковском районе Тверской области

«МегаФон» сообщил о вводе в эксплуатацию базовой станции в поселках городского типа Редкино и Козлово Конаковского района Тверской области. Запуск нового телеком-объекта позволил значительно увеличить скорость мобильного интернета четвертого поколения (4G) на 20%. Теперь около десяти тысяч местных жители смогут пользоваться любыми цифровыми сервисами: от просмотра видео и онлайн-игр до использования «Госуслуг» и систем дистанционного образования.

Козлово — поселок, расположенный в окрестностях национального парка «Завидово. В зону цифровых улучшений кроме малоэтажной и частной жилой застройки вошли объекты социального значения: школа, магазины, заведения общепита, суконная фабрика. Новая инфраструктура работает в нескольких диапазонах, обеспечивая дальность сигнала и высокие скорости передачи данных.

Базовая станция в Редкино поддерживает 4G и обеспечивает высокие мобильные интернет‑скорости, а во время голосового общения — чистый звук за счёт включения технологии VoLTE. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию поселка — абоненты могут без ограничений выходить в Сеть как на улице, так и внутри помещений.

«Цифровой комфорт должен быть доступен каждому, независимо от масштаба населенного пункта. Развивая инфраструктуру связи в Конаковском районе, мы ориентируемся прежде всего на запросы абонентов: новая телеком-инфраструктура гарантирует стабильный мобильный интернет и надежный голосовой сигнал. Современная сеть «МегаФона» в тверских поселках открывает жителям доступ ко всем цифровым сервисам и обеспечивает бесперебойную связь для решения любых повседневных или экстренных задач», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Ранее инженеры оператора с помощью дополнительного частотного диапазона расширили зону покрытия сети LTE в более чем 25 небольших населённых пунктах Калязинского, Осташковского, Кувшиновского и Кимрского районов области.