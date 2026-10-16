Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» запустил базовые станции в Конаковском районе Тверской области

«МегаФон» сообщил о вводе в эксплуатацию базовой станции в поселках городского типа Редкино и Козлово Конаковского района Тверской области. Запуск нового телеком-объекта позволил значительно увеличить скорость мобильного интернета четвертого поколения (4G) на 20%. Теперь около десяти тысяч местных жители смогут пользоваться любыми цифровыми сервисами: от просмотра видео и онлайн-игр до использования «Госуслуг» и систем дистанционного образования.

Козлово — поселок, расположенный в окрестностях национального парка «Завидово. В зону цифровых улучшений кроме малоэтажной и частной жилой застройки вошли объекты социального значения: школа, магазины, заведения общепита, суконная фабрика. Новая инфраструктура работает в нескольких диапазонах, обеспечивая дальность сигнала и высокие скорости передачи данных.

Базовая станция в Редкино поддерживает 4G и обеспечивает высокие мобильные интернет‑скорости, а во время голосового общения — чистый звук за счёт включения технологии VoLTE. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию поселка — абоненты могут без ограничений выходить в Сеть как на улице, так и внутри помещений.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Цифровой комфорт должен быть доступен каждому, независимо от масштаба населенного пункта. Развивая инфраструктуру связи в Конаковском районе, мы ориентируемся прежде всего на запросы абонентов: новая телеком-инфраструктура гарантирует стабильный мобильный интернет и надежный голосовой сигнал. Современная сеть «МегаФона» в тверских поселках открывает жителям доступ ко всем цифровым сервисам и обеспечивает бесперебойную связь для решения любых повседневных или экстренных задач», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Ранее инженеры оператора с помощью дополнительного частотного диапазона расширили зону покрытия сети LTE в более чем 25 небольших населённых пунктах Калязинского, Осташковского, Кувшиновского и Кимрского районов области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские системы управления персоналом (HRMS) 2026

Google, Facebook и Amazon предупредили: Цифровой суверенитет обойдется Европе в 115 млрд евро убытка

Что требуется от аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности бизнеса

Путин призвал повысить координацию спецслужб с бизнесом на фоне гибридной агрессии против России

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

«Ростелеком» предложил строить в России «ЦОДы судного дня»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще