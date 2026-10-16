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«МегаФон» назначил нового директора по маркетингу

Должность директора по маркетингу оператора занял Дмитрий Федоров. К своим обязанностям он приступил 15 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дмитрий Федоров будет курировать направление маркетинга и развития бренда во всех каналах взаимодействия с потребителем. В его ключевые задачи войдет не только обновление комплексной стратегии, усиление конкурентных преимуществ компании и рост эффекта от маркетинговых вложений, но и создание единой системы, где каждый контакт с абонентом будет работать на укрепление лояльности и повышение ценности бренда.

«Обширный опыт Дмитрия — именно то, что необходимо для следующего этапа развития нашей маркетинговой стратегии. Убежден, что под его руководством нам удастся систематизировать принципы заботы о клиенте через технологии и персонализацию, которые уже сегодня помогают нам привлекать новых и сохранять лояльность действующих абонентов. Под управлением Дмитрия команда бренда должна стать ключевым двигателем в развитии и продвижении наших тарифов и флагманских проектов: «Мега 5G», «Мегасемьи» и виртуального помощника «Ева», помогая сделать каждый из них еще более значимым для пользователя», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

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МегаФон
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Дмитрий Федоров — эксперт с более чем 15-летним опытом в маркетинге, управлении продуктами, стратегии и развитии бизнеса в крупных международных и российских компаниях. Окончил Московский государственный машиностроительный университет по специальности «Экономика», также имеет степень MBA по специальности «Маркетинг».

Карьеру начал в 2009 г. в Nestlé Purina, где прошел путь от аналитика до руководителя команды аналитической поддержки продаж и маркетинга. Затем руководил направлением управления доходностью, ценообразования и стратегии продуктового портфеля, входил в состав глобальной лидерской команды Danone по управлению доходностью. До прихода в «МегаФон» занимал должность управляющего директора по маркетингу, платформам и электронной коммерции «Столото».

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