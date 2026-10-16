Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

IVA MCU: катастрофоустойчивая архитектура корпоративной видеоконференцсвязи

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, предлагает дополнительные возможности для обеспечения непрерывности видеоконференцсвязи на базе профессионального сервера IVA MCU. Реализованный в решении катастрофоустойчивый кластер позволяет сохранять доступность коммуникационных сервисов даже при полном выходе из строя одного из центров обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В условиях растущих рисков для ИТ-инфраструктуры обеспечение непрерывности корпоративных коммуникаций приобретает особое значение для бизнеса и государственных организаций. Масштабные инфраструктурные сбои могут повлиять на доступность критически важных цифровых сервисов, включая средства видеоконференцсвязи, от которых зависят оперативность принятия решений, координация сотрудников и стабильность рабочих процессов.

Катастрофоустойчивый кластер IVA MCU представляет собой дополнительный функционал, обеспечивающий отказоустойчивость системы видеоконференцсвязи на уровне ЦОД. В отличие от традиционного резервирования отдельных серверов, такая архитектура позволяет поддерживать работу коммуникационных сервисов даже при полной недоступности одной из площадок.

Решение предусматривает практически непрерывную работу сервисов с минимальным временем простоя (Near-zero Downtime), а также сохранность данных без потерь (Zero Data Loss) при аварийном переключении между площадками. Это позволяет минимизировать последствия масштабных инфраструктурных сбоев и снизить риски нарушения корпоративных коммуникаций.

Технологическая основа катастрофоустойчивого кластера IVA MCU уже реализована и прошла тестирование. IVA Technologies готова предложить заказчикам данный функционал с возможностью адаптации под особенности конкретной ИТ-инфраструктуры. Конфигурация и необходимый объем доработок определяются индивидуально с учетом архитектуры ЦОД, требований к отказоустойчивости и непрерывности бизнес-процессов организации.

Дополнительные возможности IVA MCU актуальны прежде всего для организаций с территориально распределенной инфраструктурой, для которых стабильность корпоративных коммуникаций является одним из ключевых условий непрерывной работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса 2026

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Создатели Firefox выпустили браузер для слежки за пользователями

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще