Innostage PAM 1.7.1 расширяет возможности работы в крупных корпоративных инфраструктурах

Компания Innostage выпустила версию 1.7.1 Innostage PAM для управления привилегированным доступом. Обновление расширяет сценарии работы PAM в крупных инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Добавлена поддержка работы с множеством корпоративных каталогов пользователей, а группы и подразделения AD/LDAP теперь можно явно сопоставлять с группами PAM. Кроме того, в новой версии появилась возможность создавать персональные сейфы аккаунтов, которые доступны только пользователю и могут использоваться для аутентификации в сессиях на целевых ресурсах.

Innostage PAM – флагманское решение Innostage класса PAM (Privileged Access Management), предназначенное для контроля действий привилегированных пользователей, управления доступом и защиты критических сегментов инфраструктуры. Система обеспечивает мониторинг и запись сессий, централизованное управление учетными данными и автоматизацию процессов предоставления и отзыва прав. Innostage PAM включен в реестр сертифицированных СЗИ ФСТЭК России по четвертому уровню доверия (сертификат № 5025 от 30.12.2025).

Поддержка многодоменных инфраструктур

К одной инсталляции PAM теперь можно подключать множество корпоративных доменов для LDAP-аутентификации. Innostage PAM может аутентифицировать пользователей из разных доменов. Это упрощает масштабирование PAM в холдингах и распределенных инфраструктурах с несколькими доменами.

Сопоставление групп безопасности и подразделений каталогов пользователей с группами PAM

Группы безопасности и подразделения (OU) корпоративного каталога AD/LDAP можно явно сопоставлять с группами в Innostage PAM. Существующую структуру каталога можно использовать при распределении пользователей по группам PAM без необходимости заново выстраивать структуру групп внутри системы. Это автоматизирует массовое подключение пользователей, сокращает объем ручной работы и снижает риск ошибок при назначении доступа.

Функционал личных аккаунтов

В версии 1.7.1 развивается функциональность менеджера паролей. Пользователи PAM могут самостоятельно создавать персональные хранилища, добавлять в них свои учетные записи и использовать их для подключения к целевым ресурсам. Учетные данные в таких хранилищах недоступны другим пользователям PAM, включая администраторов системы. Это упрощает работу с личными учетными записями через PAM и снижает риск компрометации учетных данных, поскольку доступ к ним не получают другие пользователи системы, в том числе администраторы.

Отдельная автоматизация изменения паролей доменных учетных записей

Пароли доменных учетных записей, которые используются для доступа к серверам и другим целевым ресурсам, нужно регулярно менять в соответствии с требованиями ИБ и внутренними парольными политиками. Данная автоматизация работает по протоколу LDAPs, позволяет автоматизировать управление паролями привилегированных учетных записей в каталогах пользователей.

«Мы развиваем PAM так, чтобы рост инфраструктуры не приводил к пропорциональному росту ручного администрирования. В версии 1.7.1 мы продолжаем автоматизировать типовые операции и сокращать доступ к секретам там, где он не нужен. Это снижает нагрузку на ИТ- и ИБ-команды, упрощает масштабирование PAM и уменьшает риски компрометации привилегированных учетных данных», – отметил Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.