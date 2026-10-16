ИИ меняет логику работы руководителя: более 60% управленческих практик — новые

«СберУниверситет» представил аналитический отчет «Как меняется работа руководителя под влиянием ИИ». Его главная цель — предоставить руководителю практическую карту действий, а не просто зафиксировать очередной набор технологических трендов. 19 ключевых изменений разложены на 61 управленческое действие по модели «Перестать — Изменить — Начать». Эта структура наглядно показывает руководителю, от каких действий нужно отказаться, что необходимо скорректировать и какие новые практики стоит внедрить уже сейчас. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета».

В основу отчета лег анализ свыше 8,5 тыс. публикаций из более чем 80 ведущих мировых и российских источников в области менеджмента. На этой базе эксперты выделили 15 трендов: от интеграции ИИ-агентов в систему принятия решений и уплощения иерархий до гибкого сценарного планирования потребности в персонале.

Влияние каждого тренда оценено по трем направлениям работы руководителя: стратегия и проекты, организационное развитие и операционный менеджмент, работа с командой.

На основе выделенных трендов исследователи сформулировали 19 ключевых изменений в работе руководителя. Среди них: сокращение горизонта стратегирования, отказ от совещаний по статусам в контуре регулярного управления, перевод ИИ-трансформации в зону личной ответственности CEO и другие.

Ключевой вывод отчета: более 60% того, что сегодня требуется от руководителя, — совершенно новые задачи, которых раньше не существовало.

Алексей Суханов, проректор по исследованиям и инновациям «СберУниверситета»: «Мы уже не можем позволить себе руководить так, как привыкли. 37 из 61 действия в отчете — это то, чего раньше просто не существовало. Но не менее важно и другое: часть привычных практик перестают быть актуальными. В этой связи важно не только осваивать новое, но и своевременно отказываться от хорошо проверенного старого».