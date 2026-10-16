«ХайТэк» и СГУГИТ договорились о технологической кооперации на базе ИИ

Компания «ХайТэк», разработчик линейки российских ИИ-ускорителей LinQ, и Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГИТ) подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились совместно развивать применение отечественных ИИ-решений – от участия в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» (ПИШ) до внедрения аппаратных нейросетевых ускорителей компании в производственные и учебные процессы вуза.

Одним из ключевых пунктов договоренностей стало сотрудничество в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Технологическое партнерство с «ХайТэк» позволит повысить конкурентоспособность СГУГИТ как центра профильной кооперации, а использование ИИ-ускорителей LinQ обеспечит вуз практической базой для подготовки инженерных кадров совместно с индустриальными партнерами.

Отдельно стороны договорились проработать совместное участие в конкурсах для вузов по направлению специального приборостроения. Речь идет о формировании кооперации с участием СГУГИТ и индустриальных партнеров, где «ХайТэк» выступит поставщиком аппаратной ИИ-платформы на базе LinQ.

Практическое применение ИИ-ускорители LinQ найдут в задачах машинного зрения – для автоматизации контроля качества на производстве отраслевых партнеров. Эту работу планируется интегрировать с исследованиями аспирантов Института оптики СГУГИТ, которые занимаются алгоритмами компьютерного зрения.

Еще одно направление сотрудничества - оснащение беспилотных авиационных систем (БАС) встраиваемыми ИИ-ускорителями LinQ HX для решения задач картографии и геодезии. Ускорители позволят обеспечить бортовую вычислительную мощность, необходимую для работы программных решений позиционирования, навигации, сбора данных и мониторинга местности.

Отдельным треком партнерства стороны обозначили построение доверенных ИИ-решений. Речь идет о разработке и внедрении технологий на отечественной аппаратной базе, которые можно проверить и контролировать на всех этапах – от архитектуры чипа до алгоритмов, работающих на нем. Для СГУГИТ и его индустриальных партнеров, работающих с чувствительными данными в геодезии, картографии и приборостроении, это означает использование ИИ-инфраструктуры без зависимости от иностранных решений и с прозрачным происхождением всех компонентов - как аппаратных, так и программных.

Стороны также обсудили масштабирование научного взаимодействия для создания на базе СГУГИТ испытательных стендов для отработки новых решений.

Заместитель генерального директора «ХайТэк» по научной работе Александр Ляпидевский сказал: «Для нас партнерство с СГУГИТ позволит создать реальные интеграции: оборудование на базе LinQ пойдет в лаборатории, в исследования аспирантов, в производственные линии индустриальных партнеров Университета. Отдельно важно участие проекте «Передовые инженерные школы»: если вуз возьмет на себя роль центра кооперации, у нас появится возможность не только совместно обучать студентов и аспирантов на оборудовании LinQ, но и реализовывать совместные проекты по внедрению российских ИИ-ускорителей на предприятиях приборостроения Сибири».

Ректор СГУГИТ Светлана Янкелевич сказала: «ХайТэк» – партнер, который закрывает целый класс прикладных направлений для нашего университета: от машинного зрения и автоматизации контроля качества до вычислительных задач на борту беспилотных систем, применяемых в геодезии и картографии. Компания предоставляет уже готовые, работающие технологии, которые мы можем использовать и в образовательном процессе, и в совместных проектах с индустриальными партнерами, готовыми адаптировать эти решения под свои конкретные задачи».