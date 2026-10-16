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ГК Softline открывает быстрый доступ к лицензиям ведущих ИИ-решений для бизнеса и частных пользователей

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о расширении каталога интернет-магазина store.softline.ru. Предприниматели и физические лица могут выбрать и купить лицензии востребованных решений на базе искусственного интеллекта от ведущих мировых и российских вендоров. Теперь ИИ-технологии становятся доступнее для малого бизнеса и частных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В интернет-магазине ГК Softline каталог с понятной навигацией позволяет подобрать под свои задачи инструменты: генеративные модели, ассистентов для работы с текстом, данными или разработки, решения для генерации изображений, а также продукты для речевой аналитики, оптимизации работы отделов продаж и для контроля качества работы сотрудников.

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На сайте доступны быстрый поиск и сравнение по разным категориям – вендор, задача, тип лицензии и количество пользователей. Покупка проходит онлайн без длительных согласований, лицензии поступают на почту. Покупатели получают документы для бухгалтерии. При необходимости специалисты ГК Softline оказывают клиентам экспертную поддержку для подбора решения под конкретную задачу и бюджет.

«Мы видим, как растет спрос на ИИ со стороны предпринимателей и частных пользователей, но им нужен не сложный корпоративный контракт, а покупка в пару кликов. Мы предоставляем такую возможность в интернет-магазине Softline. Услуга актуальна, потому что для малого бизнеса ИИ все больше становится рабочим инструментом, который экономит время и деньги. Что касается физлиц, то им наш каталог обеспечивает доступ к профессиональным ИИ-инструментам легально и с поддержкой», – отметил Александр Смирнов, директор дивизиона по развитию продаж в сегменте SMB ГК Softline.

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