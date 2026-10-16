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GigaCode расширяет возможности агентной разработки благодаря интеграции с red_mad_router

GigaCode и red_mad_robot объявили об интеграции ИИ-ассистента GigaCode с платформой доступа к языковым моделям red_mad_router. Интеграция расширяет выбор доступных моделей для разработчиков и позволяет использовать их для решения инженерных задач — от генерации и анализа кода до выполнения сложных многошаговых сценариев с помощью ИИ-агентов.

red_mad_router выступает в качестве единой точки доступа к большим языковым моделям различных провайдеров. Платформа обеспечивает обработку и маршрутизацию запросов к выбранным моделям, управление доступом и учет потребления токенов. Благодаря интеграции пользователи GigaCode получают возможность подключать модели через единый интерфейс без необходимости настраивать отдельное взаимодействие с каждым провайдером.

Важное преимущество интеграции — облачный доступ к моделям через red_mad_router. Пользователям не нужно самостоятельно разворачивать GPU-кластеры и инфраструктуру для запуска языковых моделей. Взаимодействие с ними осуществляется через API платформы, что упрощает подключение и использование моделей в агентных сценариях.

Одновременно «Сбер» объявил о расширении доступности GigaCode Desktop для индивидуальных пользователей. Ранее приложение было ориентировано только на коммерческое использование. Теперь возможности мультиагентной разработки становятся доступнее не только корпоративным командам, но и независимым разработчикам и другим специалистам, создающим цифровые продукты.

Рафаел Тонаканян, директор дивизиона развития и сопровождения производственного процесса (SberWorks) Сбербанка, сказал: «Рынок смещается от экспериментов с отдельными моделями к управляемым ИИ-агентам, которые встроены в реальные процессы разработки. Клиенты хотят не просто доступа к большим языковым моделям, а предсказуемого результата, контроля и экономической эффективности. Совместная интеграция решений с red_mad_router — это ответ на запрос наших бизнес-пользователей. Кроме того, мы сделали GigaCode Desktop доступным и индивидуальным разработчикам. Это отражает общий тренд на демократизацию ИИ-инструментов для эффективной работы команд».

Алексей Макин, основатель red_mad_robot отметил: «Ранее мы подписали со «Сбером» соглашение о совместном развитии концепции AI PDLС — подхода, который охватывает весь жизненный цикл разработки ПО с помощью искусственного интеллекта. Интеграция red_mad_router и GigaCode — практический шаг в реализации этой концепции. Мы объединили наши модели маршрутизации с мультиагентными помощниками GigaCode, чтобы разработчики получали наилучший результат с минимальными затратами на инфраструктуру».

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