Айтишникам тяжелее всего общаться с другими айтишниками

ГК «Гранель» провела исследование офисной коммуникации. Участников просили назвать коллег, с которыми им труднее всего находить общий язык на работе. Первое место заняли руководители, их выбрали 18%. Второе — специалисты по ИТ, 17%. Следом идут бухгалтеры и финансисты (16%) и юристы (13%). Об этом CNews сообщили представители ГК «Гранель».

Разбивка по сферам дала результат, которого в других профессиях не встречается. ИТ-специалисты поставили на первое место по сложностям в общении собственный отдел.

«Айтишники оказались единственной группой, которая назвала самыми трудными коллегами таких же специалистов, так ответил каждый пятый из них. У юристов, бухгалтеров, продавцов, маркетологов и аналитиков похожих ответов нет, свою сферу трудной в общении они не считают», — сказали в аналитическом центре ГК «Гранель».

Участники исследования объясняют свою позицию тем, что внутри ИТ-команды разговор чаще всего идет о том, как именно решать задачу, и позиции сталкиваются напрямую. С коллегами из других отделов обсуждают результат, а не способ, и спорить там почти не о чем.

Помимо собственных коллег по цеху айтишников считают трудными в общении офис-менеджеры и ассистенты. Реже всех на них жалуются юристы, всего 9%. У юристов главная сложность другая: самыми тяжёлыми коллегами 29% из них назвали руководителей, это максимум по всем профессиям.

Чаще других на ИТ-специалистов указывают те, кто обращается к ним по работе каждый день, — административный персонал и продажи. Это меняет постановку задачи: дело не в характерах, а в том, что у стыка ИТ с остальным офисом нет человека, который переводит запрос с одного языка на другой. В компаниях, где такую роль закрывает аналитик или руководитель продукта, жалоб обычно меньше.



