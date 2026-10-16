Разделы

Кадры
|

Айтишникам тяжелее всего общаться с другими айтишниками

ГК «Гранель» провела исследование офисной коммуникации. Участников просили назвать коллег, с которыми им труднее всего находить общий язык на работе. Первое место заняли руководители, их выбрали 18%. Второе — специалисты по ИТ, 17%. Следом идут бухгалтеры и финансисты (16%) и юристы (13%). Об этом CNews сообщили представители ГК «Гранель».

Разбивка по сферам дала результат, которого в других профессиях не встречается. ИТ-специалисты поставили на первое место по сложностям в общении собственный отдел.

«Айтишники оказались единственной группой, которая назвала самыми трудными коллегами таких же специалистов, так ответил каждый пятый из них. У юристов, бухгалтеров, продавцов, маркетологов и аналитиков похожих ответов нет, свою сферу трудной в общении они не считают», — сказали в аналитическом центре ГК «Гранель».

Участники исследования объясняют свою позицию тем, что внутри ИТ-команды разговор чаще всего идет о том, как именно решать задачу, и позиции сталкиваются напрямую. С коллегами из других отделов обсуждают результат, а не способ, и спорить там почти не о чем.

Помимо собственных коллег по цеху айтишников считают трудными в общении офис-менеджеры и ассистенты. Реже всех на них жалуются юристы, всего 9%. У юристов главная сложность другая: самыми тяжёлыми коллегами 29% из них назвали руководителей, это максимум по всем профессиям.

Чаще других на ИТ-специалистов указывают те, кто обращается к ним по работе каждый день, — административный персонал и продажи. Это меняет постановку задачи: дело не в характерах, а в том, что у стыка ИТ с остальным офисом нет человека, который переводит запрос с одного языка на другой. В компаниях, где такую роль закрывает аналитик или руководитель продукта, жалоб обычно меньше.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN

В российском дизайн-центре микроэлектроники задержки зарплат. Инженеры увольняются

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Российские ученые запатентовали способ очистки диоксида кремния - ключ к производству современных чипов

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

За поставки радиодеталей в Россию шведы арестовали россиянина и экстрадировали в США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще