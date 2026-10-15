«ВкусВилл» обновил MCP-сервер: авторизация, актуальные товары и персональные сценарии для ИИ-агентов

«ВкусВилл» добавил авторизацию в публичный MCP-сервер. С разрешения пользователя ИИ-агенты теперь могут искать товары с учётом наличия по его адресу, а также обращаться к истории онлайн-заказов и любимому продукту. Об этом CNews сообщил представитель «ВкусВилла».

Первую версию публичного MCP-сервера «ВкусВилл запустил в декабре 2025 г. как эксперимент для разработчиков и пользователей ИИ-агентов. На старте он позволял искать товары по каталогу, получать подробную информацию о них, например, состав и КБЖУ, и формировать ссылку на готовую корзину.

С момента запуска возможности MCP-сервера заметно расширились. Помимо базового поиска по каталогу, информации о товарах и формирования ссылки на корзину, появились поиск рецептов, поиск товара по штрихкоду и подбор аналогов. Следующим этапом стало добавление авторизации и инструментов, которые позволяют работать уже не только с общим каталогом, но и с контекстом конкретного пользователя.

С января 2026 г. по сентябрь 2026 г. среднее ежедневное количество заказов, связанных с использованием MCP-сервера, выросло более чем в пять раз

Одним из ограничений первой версии была работа с общим каталогом. Найденный агентом товар мог оказаться недоступен после перехода на сайт: фактический ассортимент зависит от адреса покупателя и магазина или даркстора, из которого будет выполнена доставка. Теперь инструмент поиска работает с каталогом, актуальным для адреса пользователя, и учитывает наличие товаров в реальном времени.

Авторизация построена на протоколе OAuth 2.0. При подключении пользователь выбирает, к каким возможностям предоставить доступ ИИ-агенту, а MCP-сервер проверяет эти разрешения при каждом обращении.

Сейчас после авторизации агенту доступны четыре новые возможности: поиск товаров в каталоге, актуальном для адреса пользователя, с учётом наличия в реальном времени; просмотр истории онлайн-заказов; просмотр любимого продукта; просмотр персональных скидок.

Это позволяет агенту учитывать не только общий ассортимент «ВкусВилла», но и контекст конкретного пользователя. Например, он может опираться на прошлые покупки или учитывать любимый продукт при подборе товаров.

«Для нас было важно предоставить AI-агенту полезные инструменты, оставив за человеком решение о том, какие действия он готов делегировать. Агент не может выйти за рамки этих разрешений. При этом авторизация позволяет перейти от работы с общим каталогом к действительно персональному сценарию, когда агент учитывает то, что доступно и актуально именно для конкретного покупателя», — сказала Сабина Симонова, продакт «ВкусВилла».