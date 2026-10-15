В городах-портах Хабаровского края «МегаФон» обновил телеком-сеть

Абоненты «МегаФона» в Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани теперь могут комфортно передавать большие объемы данных. Инженеры «МегаФона» расширили сеть в этих городах, что позволило увеличить пропускную способность 4G и сделать покрытие стабильнее. Об этом CNews сообщил представитель оператора

Дополнительные базовые станции помогли равномерно распределить нагрузку, а качественный LTE-сигнал теперь уверенно ловит даже на городских окраинах и в частном секторе. После модернизации жители могут быстро загружать «тяжелые» файлы, отправлять видео в мессенджерах и смотреть фильмы онлайн без задержек. Средняя скорость интернета здесь сравнялась с показателями в центре города — до 60 Мбит/с.

В Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани суммарно проживает около 50 тыс. человек. Это ключевые логистические узлы Хабаровского края, открывающие выходы к Японскому и Охотскому морям. Поэтому качественная связь здесь критически важна не только для бесперебойной работы предприятий, но и для повседневной жизни горожан.

«Мы масштабируем телеком-сеть под запросы наших абонентов. Пользователи в Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани за последний год стали пользоваться интернетом гораздо активнее: трафик на одного абонента увеличился на 17% и 10% соответственно. Теперь, несмотря на рост нагрузки, жители получили такое же качество связи, что и в больших городах», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.