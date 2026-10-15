Т2 запустил сервис для осознанного профессионального развития

Т2, российский оператор мобильной связи, разработал формат карьерного консультирования для сотрудников, которые хотят расти и расширять свой функционал внутри компании. За первые два месяца было проведено 100 таких встреч, что подтверждает высокий интерес сотрудников к планированию карьеры и заинтересованность в долгосрочном развитии в Т2. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Консультации проводят 18 специально обученных внутренних экспертов из числа сотрудников HR и руководителей бизнес-подразделений. Среди наиболее популярных запросов, с которыми приходят сотрудники, – поиск возможностей внутри компании, выбор между несколькими карьерными вариантами, переход на следующую профессиональную ступень, подготовка к внутреннему конкурсу, а также помощь в систематизации и презентации собственного опыта.

На встрече консультанты помогают сотруднику разобраться в его мотивации, сильных сторонах и карьерных целях, увидеть возможные сценарии развития и определить следующие шаги, а в некоторых случаях – распознать признаки выгорания, которое может скрываться за резким желанием сменить роль или полностью изменить карьерный трек.

Вместе с запуском проекта Т2 провел двухнедельный марафон «Управляй своей карьерой». Вебинары о карьере посетили 1,5 тыс. слушателей, а за два дня эксперты провели 22 консультации.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2, сказала: «Карьерное консультирование – еще один инструмент в арсенале Т2 для развития потенциала и сохранения внутренней экспертизы. С его помощью мы хотели расширить представление о карьерных возможностях и показать, что внутри компании есть много сценариев для роста, получения нового опыта и смены вектора деятельности. Для Т2 внутренний рекрутмент – приоритет: нам важно сохранять сильных специалистов в команде и создавать условия для раскрытия их потенциала».