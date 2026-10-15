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Solar SIEM 2026.3 упрощает работу SOC-команд при расследовании инцидентов

ГК «Солар» выпустила Solar SIEM 2026.3. Ключевое изменение версии – появление ИИ-помощника в модуле «Реагирование», который расширяет применение ИИ на весь цикл работы с инцидентом — от детектирования до реагирования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Solar SIEM также получил полноценную мультитенантность. Одна инсталляция может обслуживать несколько юридических лиц, филиалов или клиентов с изоляцией данных. Новая версия расширяет возможности анализа данных, интеграции с внешними системами и восстановления после сбоев. Установить Solar SIEM в закрытом контуре теперь можно менее чем за 15 минут. Банки с развитой ИТ-инфраструктурой и другие распределенные офисы могут использовать Solar SIEM 2026.3 для работы с несколькими подразделениями в одной инсталляции, а MSSP и интеграторы – для построения собственных сервисов на базе SIEM.

Нагрузка на SOC-команды растет вместе с числом киберинцидентов. Количество подтвержденных киберинцидентов в российских компаниях в первой половине 2026 г. превысило отметку в 17 тыс., что на 17% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Всего за первое полугодие 2026 г. Solar JSOC выявил 742 тыс. подозрений на инциденты – примерно на 40% больше, чем годом ранее. В этих условиях SOC-командам важно не только своевременно обнаруживать угрозы, но и быстро восстанавливать контекст инцидента и выполнять необходимые действия.

В то же время, по данным «Солара», у каждой третьей крупной организации штат специалистов по информационной безопасности укомплектован только на 50–80%. При таком масштабе специалистам важно получать данные о срабатываниях и быстро понимать ход реагирования: что уже выполнено, какие интеграции запускались и на каком этапе возникли ошибки.

«Развитие SIEM сегодня связано не только с обнаружением угроз, но и с эффективным использованием ресурсов SOC-команды. При дефиците специалистов важно сокращать ручные операции и быстрее восстанавливать картину инцидента. Мы видим спрос на платформенное решение, которое объединяет технологии SIEM и SOAR и помогает автоматизировать больше операций по мере развития расследования. Это позволяет аналитикам сосредоточиться на сложных инцидентах и принятии решений», – отметил Александр Ненахов, менеджер продукта Solar SIEM ГК «Солар».

Добавление ИИ-помощника в модуле «Реагирование» стало ключевым изменением в Solar SIEM 2026.3. Помощник получает данные о выполнении сценария реагирования: последовательности действий, их статусах, запусках интеграций и результатах отдельных шагов. На основе этой информации он анализирует результаты реагирования и предлагает план дальнейшего расследования инцидента. Аналитикам не нужно вручную собирать информацию по отдельным этапам сценария. Они получают восстановленный контекст и рекомендации для продолжения расследования.

Второе ключевое изменение Solar SIEM 2026.3 – полноценная мультитенантность. Она позволяет обслуживать несколько юридических лиц, филиалов или клиентов в одной инсталляции Solar SIEM с разграничением данных, правил корреляции, справочников и прав доступа. MSSP и Solar JSOC могут использовать одну платформу для нескольких заказчиков, а банки, холдинги и другие распределенные структуры – для работы с филиалами и дочерними организациями.

При работе с данными из разных сценариев реагирования, подразделений и клиентов аналитикам важно быстро сопоставлять информацию и получать нужные срезы. Для этого в Solar SIEM 2026.3 появился пользовательский конструктор дашбордов для дальнейшего анализа собранной информации. Он позволяет создавать собственные варианты отображения данных – например, по источникам событий, уровню критичности или выбранному периоду – из таблиц, фильтров и графиков. Конструктор доступен в шести модулях: событий информационной безопасности, алертов, правил корреляции, правил создания событий ИБ, правил обогащения и коллекторов. Теперь аналитики могут быстрее получать необходимые срезы данных и адаптировать рабочее пространство под конкретные задачи расследования.

В новой версии Solar SIEM 2026.3 был добавлен открытый программный интерфейс Public API для интеграции с внешними системами и скриптами. С его помощью компании могут автоматизировать обмен данными между Solar SIEM и внешними ИТ- и ИБ-системами и встроить решение в существующий ИТ-ландшафт.

Чем больше процессов мониторинга и реагирования зависит от SIEM-системы, тем выше требования к ее устойчивости, сохранности настроек и данных при сбоях. В Solar SIEM 2026.3 переработан механизм резервного копирования и восстановления. Через интерфейс системы клиенты могут создавать полные и частичные резервные копии, выбирать их состав и хранить в S3-совместимом хранилище. В резервную копию могут входить база конфигурации системы, хранилище событий, объектное хранилище и метаданные кластера. Это помогает обеспечить более предсказуемое восстановление Solar SIEM после сбоя без потери настроек и накопленных данных.

Помимо развития функциональных возможностей, для компаний важна простота внедрения решения. В новой версии Solar SIEM 2026.3 появился режим установки AIO-light, который упрощает развертывание SIEM-системы. Режим установки поддерживает работу с Debian-совместимыми дистрибутивами, а параметры прокси-сервера и DNS можно задать в конфигурационном файле. Полная переустановка Solar SIEM в режиме AIO-light – от запуска из одного ISO-образа до работающей инсталляции – занимает менее 15 минут. Таким образом, небольшая SOC-команда может развернуть решение «Солара» в закрытых контурах, даже без доступа в интернет.

Кроме ключевых изменений, Solar SIEM 2026.3 получила ряд обновлений для эксплуатации и администрирования платформы: расширенную синхронизацию пользователей с протоколом LDAP и службой каталогов Active Directory, единое тегирование объектов, глобальную навигацию и сквозной поиск, историю изменений, а также экспорт и импорт настроек. Эти функции упрощают повседневную работу в Solar SIEM.

Solar SIEM – программный комплекс, объединяющий технологии SIEM (Security Information and Event Management) и SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response). Решение предназначено для централизованного мониторинга, анализа и автоматизированного реагирования на инциденты информационной безопасности. В Solar SIEM доступен контент от первого и крупнейшего в России коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Клиенты из малого, среднего и крупного бизнеса могут получить полный доступ к технологиям мониторинга и реагирования в тарифах JSOC ONE Smart и JSOC Expert.

SIEM-платформа «Солара» внесена в Единый реестр отечественного ПО (№ 21682 от 07.03.2024). Получение сертификата ФСТЭК России для Solar SIEM запланировано на IV квартал 2026 г.

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