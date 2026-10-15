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«СберТех» запускает направление по анализу безопасности ПО

Российский разработчик ПО «СберТех» объявил о запуске нового бизнес-направления по анализу безопасности программного обеспечения. Направление объединяет экспертизу Лаборатории проверки ПО «СберТеха» и технологическую платформу Platform V Orchestrator for Security Services. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Платформа предназначена для автоматизации анализа безопасности программного обеспечения до внесения в контур компаний и внедрения в эксплуатацию. Решение помогает организовать и масштабировать процесс с учетом современных регуляторных требований и стандартов ИТ-индустрии.

В составе Platform V Orchestrator for Security Services — компоненты для работы со встроенными и внешними средствами анализа. Они позволяют проверять цифровые артефакты, контролировать состав ПО и его изменения, выявлять уязвимости, скрытые угрозы и дефекты в исходном коде и репозиториях.

Платформа помогает перейти от набора отдельных инструментов, разрозненных проверок и ручной обработки результатов к организованному, прозрачному процессу. Такой подход позволяет снижать риски и принимать обоснованные решения о внедрении программного обеспечения. Это особенно актуально для предприятий из банковской сферы, промышленности, телекоммуникаций, энергетики и государственного сектора, где регулярно внедряется большое количество ПО.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Запуск нового направления — это наш ответ на растущие вызовы в области кибербезопасности, с которыми сталкиваются компании из разных отраслей при реализации проектов импортозамещения и цифровизации. Внедрение сотен программных продуктов от разных поставщиков, использование компонентов с открытым исходным кодом и готовых сборок, новые отраслевые стандарты и рост количества атак на цепочки поставок ПО требуют от бизнеса современного подхода к анализу безопасности внедряемых решений. Platform V Orchestrator for Security Services разработан с учетом этой потребности. Он позволяет масштабировать проверки без пропорционального увеличения команды и выстроить на их основе самостоятельный корпоративный процесс анализа программного обеспечения с опорой на актуальные компетенции и проверенные практики».

Platform V Orchestrator for Security Services поставляется как самостоятельный продукт и может интегрироваться в существующую инфраструктуру информационной безопасности заказчика. Решение поддерживает локальное развертывание и работу в изолированных средах: частных облаках и выделенных контурах обработки данных.

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