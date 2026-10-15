«Рутест» сократил нагрузочное тестирование сетевого оборудования с недель до пары дней, перенеся доступ к тестовому стенду в облако

Компания «Рутест» открыла доступ к Облачной лаборатории – сервису нагрузочного тестирования сетевого оборудования, который позволяет провести тесты за один-два дня вместо нескольких недель. Заказчику не требуется покупать генератор трафика или отправлять тестируемое устройство в лабораторию – доступ к стенду он получает через браузер, а тестируемые устройства разных классов и производителей есть в лаборатории. Об этом CNews сообщили представители компании «Рутест».

«Наши клиенты всегда сталкивались с такой проблемой: нужны тесты, а стенд либо занят под другой проект, либо надо ждать логистику. В какой-то момент стало очевидно, что доступ к железу можно вынести в облако. Сейчас то, что раньше растягивалось на недели и даже месяцы, – согласования ПМИ, доставка, коммутация и настройка, сами тестовые процедуры и получение финального отчета – укладывается в несколько дней. Тем самым процесс выбора и закупки нового оборудования сокращается в разы, – сказал Николай Зыляев, генеральный директор «Рутест». – Особенно это актуально из-за санкций: оборудование основных мировых производителей тестовых систем, включая IXIA, сейчас не доступно к прямой покупке на российском рынке, а через сложные схемы поставки оно стоит значительно дороже. Облачная лаборатория решает сразу две проблемы: скорость поставки и стоимость – вы получаете доступ к передовым инструментам с самыми свежими версиями ПО и библиотек без необходимости ввозить и содержать тестовое оборудование самостоятельно».

Платформа поддерживает нагрузку до нескольких сотен Гбит/с в режимах L2-L7 и умеет не просто прогонять статичный записанный трафик, который легко кешируется тестируемым устройством, а регенерировать поведение протоколов и трафик приложений реальной сети заказчика. В библиотеке платформы тысячи приложений и десятки тысяч атак, из которых собирается реалистичный микс трафика. Профиль можно задать не только процентным соотношением приложений: мы записываем профиль трафика заказчика и воспроизводим всю динамику поведения сети и приложений, а не делаем PCAP-replay. Алгоритмы поиска предельных значений позволяют агентам самостоятельно подбирать параметры трафика, чтобы найти условия, при которых оборудование остается стабильным в заданном интервале времени, а не зафиксировать локальный максимум в момент времени. Тестировать можно не только отдельное устройство, но и целую сетевую среду ли сервисную цепочку в одном сеансе.

На платформе доступны стенды для тестирования сетевого транспорта L2-L3 (IxNetwork), приложений и сервисов уровня L4-L7 (ixLoad), ИБ-решений – NGFW, WAF, ADC, Secure SD-WAN, SASE и других (Breakingpoint, Cyperf), мобильных сетей 4/5G и OpenRAN (LoadCore), Wi-Fi, а также инструменты для проверки соответствия протоколов стандартам RFC. По запросу предоставляются вычислительные ресурсы среды виртуализации и место в стойке в Москве с удаленным доступом (консоль, IP KVM, управление питанием) для размещения собственного оборудования.