МТС запустила 5G в Хакасии

МТС открыла абонентам доступ к сети 5G в Республике Хакасия. Связь пятого поколения доступна на отдельных территориях Абакана и Саяногорска. Покрытие охватывает как популярные у жителей локации, так и спальные районы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС поэтапно развертывает 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры. В Абакане сеть пятого поколения запущена в пяти локациях, в частности, в районе Спасо-Преображенского собора, квартала «Деловой Центр Абакана», микрорайонов № 1 и № 9. Кроме того, 5G стал доступен в центральных локациях Саяногорска.

«Запуск сети пятого поколения — знаковое для Хакасии событие, уверен, что этот технологический рывок станет важным подспорьем для внедрения инновационных решений в республике. Жители смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами на более высоких скоростях, а бизнес получит опережающий инфраструктурный задел для запуска умных сервисов, интернета вещей и продвинутых облачных решений, необходимых для развития экономики республики. Мы будем последовательно расширять покрытие Хакасии, наращивать емкость сети и развивать ее возможности», — отметил директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек, далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.