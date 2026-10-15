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«МТС Линк» научился распознавать китайский язык

На платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» появилась возможность распознавания китайского языка. Теперь искусственный интеллект понимает речь на китайском и генерирует субтитры на 19 языках, в том числе на татарском, в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Раньше искусственный интеллект распознавал и переводил на другие языки только русскую и английскую речь. Новая функция позволяет сразу преобразовывать выступление спикера на китайском в текст и переводить на любой из доступных на платформе языков в режиме реального времени. При этом технология учитывает нюансы китайской речи, в которой смысл сказанного часто зависит от тона и интонации. Функция будет полезна на международных встречах и конференциях, в онлайн-обучении, а также при работе с коллегами из Китая.

«Татарстан плотно взаимодействует с Китаем по разным направлениям: это и торгово-экономическое сотрудничество, и реализация инвестиционных проектов, партнерство в ИT-сфере, в здравоохранении. Запуск прямого авиасообщения по маршруту КазаньШанхай и введение безвизового режима также поспособствовали укреплению бизнес-связей и росту туристического потока. Уже третий год в Татарстане проходит международный форум РОСТКИ, собирающий в Казани представителей российских регионов и китайских провинций. Теперь для снижения или исключения языкового барьера в онлайн-коммуникациях или во время мероприятий, предприниматели и государственные органы Татарстана при взаимодействии с китайскими партнерами могут использовать «МТС Линк». Если раньше на платформе автоматический перевод был доступен только с русского или английского языка, сейчас в этом списке появился также китайский язык», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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Субтитры на «МТС Линк» появились в 2025 г. С 2026 г. пользователям стал доступен перевод в режиме реального времени. Сейчас ИИ распознает русский, английский и китайский, а переводит речь на 19 языков: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, нидерландский, китайский, словацкий, турецкий, вьетнамский, казахский, арабский, шведский, узбекский и татарский.

За год ИИ стал лучше распознавать и переводить сленг и узкоспециальные термины, а также аббревиатуры. А в переводе теперь учитывается контекст не только отдельной фразы, но и предыдущих реплик: текст становится более связным. Субтитры можно сочетать с другой функцией платформы — синхронным переводом. Если на мероприятии работает синхронист, слушатель может выбрать и аудиоканал, и язык субтитров. Язык устного перевода и язык субтитров могут не совпадать, если это удобно пользователю.

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