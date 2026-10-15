Минцифры: возможности свидетельства о рождении в мессенджере «Макс» расширены

Ситуаций, в которых можно предъявить свидетельство о рождении в «Макс», стало больше. Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью «Цифрового ID» в «Макс». Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать.

Где можно будет предъявлять

При покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт;

При обращении в медицинские организации за помощью по ОМС;

При посещении МФЦ;

При посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также при покупке льготных билетов;

При получении ребенком или его родителем других услуг, для которых нужно подтвердить личность;

Как это работает

Свидетельство о рождении ребенка находится в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID» в «Макс». Родитель может предъявить сведения из документа с помощью QR-кода.

Ранее такая возможность уже появилась при заселении в гостиницу: родитель показывает QR-код на стойке регистрации, а сотрудник считывает данные. К сервису подключены более чем 3 тыс. гостиниц по всей России.