Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Минцифры: возможности свидетельства о рождении в мессенджере «Макс» расширены

Ситуаций, в которых можно предъявить свидетельство о рождении в «Макс», стало больше. Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью «Цифрового ID» в «Макс». Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать.

Где можно будет предъявлять

При покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт;

При обращении в медицинские организации за помощью по ОМС;

При посещении МФЦ;

При посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также при покупке льготных билетов;

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

При получении ребенком или его родителем других услуг, для которых нужно подтвердить личность;

Как это работает

Свидетельство о рождении ребенка находится в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID» в «Макс». Родитель может предъявить сведения из документа с помощью QR-кода.

Ранее такая возможность уже появилась при заселении в гостиницу: родитель показывает QR-код на стойке регистрации, а сотрудник считывает данные. К сервису подключены более чем 3 тыс. гостиниц по всей России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-коллега для работы: CNews протестировал приложение «Битрикс24 Коворк/Код»

Хакер украл данные 8,8 млн граждан страны, введя пароль «123456»

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

Мошенники притворяются сервисами «Яндекса» на фоне его сбоев

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Яндекс Пэй» возвращается к работе после атак на дата-центры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще