ГК «Цифровые привычки» представляет результаты первого полугодия 2026 г.: выручка выросла на 62%, чистая прибыль — в 2,2 раза

Группа компаний «Цифровые привычки», российский разработчик и поставщик собственных программных продуктов и решений для крупных корпоративных заказчиков, объявляет финансовые и операционные результаты за шесть месяцев 2026 г. Данные подготовлены на основе промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО и внутренней управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифровые привычки».

По итогам первого полугодия 2026 г. выручка группы выросла на 62% год к году до 1227,1 млн руб. Основной вклад в прирост внесло продуктовое направление: выручка от продажи программных продуктов и лицензий на ПО увеличилась на 166,8% до 434,6 млн руб.

Рост выручки сопровождался повышением рентабельности. Операционная прибыль выросла на 153,3% до 466,4 млн руб. OIBDA — на 158,8% до 570,3 млн руб. Чистая прибыль увеличилась на 120,4% и составила 411,1 млн руб. Одновременно группа расширила использование собственных программных продуктов, увеличила долю рекуррентной выручки и продолжила инвестиции в разработку.

Ключевые финансовые результаты за 6 месяцев 2026 года

Генеральный директор АО «Цифровые привычки» Александр Елизарьев: «Первое полугодие 2026 г. стало для нас периодом заметного роста бизнеса и развития продуктового направления. Выручка группы выросла более чем на 60%, а продажи программных продуктов и лицензий увеличились в 2,7 раза и обеспечили около 58% общего прироста выручки. Мы последовательно развиваем продуктово-сервисную модель, в которой экспертиза в заказной разработке, долгосрочные отношения с корпоративными клиентами и собственные программные продукты усиливают друг друга. Это отражается не только в структуре выручки, но и в росте числа активных лицензий и доли рекуррентных доходов, а также в расширении продуктового портфеля. Одновременно нам удалось повысить операционную рентабельность. Мы продолжаем инвестировать в разработку собственных решений: это технологическая основа для дальнейшего развития бизнеса и реализации долгосрочной стратегии группы».

Продуктовое направление обеспечило 58% прироста выручки

Выручка от продажи программных продуктов и лицензий на ПО выросла со 162,9 до 434,6 млн руб. Прирост составил 271,7 млн руб. — 58% общего увеличения выручки группы. Доля продуктового направления в структуре выручки повысилась на 13,9 п.п.: с 21,5% до 35,4%.

Выручка от заказной разработки выросла до 776,7 млн руб. (+33%), выручка от технической поддержки — до 15,8 млн руб., на 88%. Развитие продуктового направления идет параллельно с ростом сервисного бизнеса. Накопленную технологическую экспертизу группа использует для создания собственных программных решений и расширения их использования у действующих корпоративных заказчиков.

Рост установленной базы и доли регулярных доходов

Развитие продуктового направления сопровождается ростом установленной базы программных решений. На 30 июня 2026 г. количество активных лицензий в сопоставимом основном периметре группы достигло 714 163 шт., что на 87,6% больше, чем годом ранее.

Доля рекуррентной выручки выросла на 9,1 п.п. до 54,4% благодаря более широкому использованию программных продуктов, продлению действующих лицензий и подписок, а также развитию договоров по технической поддержке, сопровождению и модернизации ранее внедренных решений. Доля повторной выручки, формируемой действующими клиентами, составила 84,1% против 82,8% в первом полугодии 2025 г.

Число корпоративных клиентов увеличилось с 48 до 52, число продуктов в портфеле — с четырех до восьми, в том числе за счет приобретения в 2025 г. компаний с собственными программными решениями. Рост операционных показателей отражает развитие долгосрочных отношений с заказчиками и повышает предсказуемость структуры доходов группы.

Операционная прибыль выросла в 2,5 раза

Валовая прибыль за первое полугодие 2026 года увеличилась на 81,6% до 616,6 млн руб. Валовая рентабельность составила 50,3% против 44,9% годом ранее. Коммерческие и административные расходы при этом сократились на 16,2%, со 107,0 до 89,7 млн руб. Группа продолжает системную работу над повышением эффективности персонала, что позволяет оптимизировать расходы без ущерба для динамики бизнеса.

Операционная прибыль выросла на 153,3% до 466,4 млн руб. и опередила динамику выручки. Рентабельность по операционной прибыли повысилась с 24,3% до 38,0%. OIBDA увеличилась на 158,8% до 570,3 млн руб., рентабельность по OIBDA составила 46,5% против 29,1% в первом полугодии 2025 г.

Инвестиции в развитие собственных программных решений

Группа продолжает инвестировать в создание и развитие собственного программного обеспечения. Капитализированные затраты на разработку программных продуктов за первое полугодие 2026 г. составили 335,6 млн руб., что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г. Инвестиции направлены на развитие технологической базы и расширение возможностей продуктов группы.

С учетом капитализированных затрат OIBDAC составила 234,7 млн руб. (+50,6% г/г), рентабельность по OIBDAC — 19,1%. Более сдержанная динамика OIBDAC по сравнению с OIBDA объясняется быстрым ростом капитализированных затрат на создание нематериальных активов.

Чистая прибыль выросла в 2,2 раза, операционный денежный поток стал положительным

Чистая прибыль за шесть месяцев 2026 г. составила 411,1 млн руб. против 186,6 млн руб. годом ранее (+120,4%). Основным фактором стал рост операционной прибыли. Финансовые расходы группы при этом увеличились с 19,5 до 58,2 млн руб.

Показатель NIC, рассчитываемый по методологии группы с учетом корректировок на капитализацию и амортизацию расходов на разработку, составил 172,4 млн руб. (+10,8% г/г).

Денежный поток от операционной деятельности стал положительным и составил 132,1 млн руб. против отрицательных 32,6 млн руб. в первом полугодии 2025 г. Чистый долг группы, включая обязательства по аренде, на 30 июня 2026 г. составил 900,2 млн руб. против 556 млн руб. на конец 2025 .

Динамика финансовых результатов отражает рост масштабов деятельности группы и операционной прибыли, а также продолжающиеся инвестиции в собственные технологические решения.

Примечание об отчетности и методологии

Финансовые результаты основаны на промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «Цифровые привычки» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 г., подготовленной в соответствии с МСФО. Независимый аудитор провел обзорную проверку отчетности.

OIBDA, OIBDAC, NIC и чистый долг являются альтернативными показателями, рассчитываемыми по методологии группы. Операционные показатели, включая количество активных лицензий и клиентов, долю рекуррентной и повторной выручки, приводятся по управленческим данным группы.

Рекуррентная выручка включает доходы по возобновляемым лицензиям и подпискам, технической поддержке и долгосрочным регулярно исполняемым договорам разработки и сопровождения. Повторная выручка — доходы от клиентов, с которыми группа сотрудничала ранее.

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