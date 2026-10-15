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Eltex расширил возможности управления видеонаблюдением и СКУД в новой версии EVI

Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Eltex представил обновление платформы EVI до версии 1.7. Изменения направлены на упрощение работы операторов и повышение оперативности реагирования на события безопасности. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Одним из ключевых нововведений стал расширенный функционал интерактивного плана, который объединяет визуальное представление объекта с инструментами управления оборудованием. Теперь операторы могут размещать на плане камеры видеонаблюдения и дискретные датчики, отслеживать их текущее состояние и определять местоположение устройств, зафиксировавших событие.

При срабатывании охранного датчика оператор видит, в какой части объекта произошло событие, и может непосредственно с плана перейти к трансляции соответствующей камеры или настройкам оборудования. Предусмотрена и обратная навигация: из карточки устройства или окна видеотрансляции можно быстро перейти к его расположению на плане. Это сокращает количество действий при обработке тревожных событий и упрощает контроль территориально распределённых объектов.

В EVI 1.7 также расширены возможности управления охранными устройствами. Операторы могут ставить на охрану как отдельные датчики, так и целые локации. Сводная информация об их состоянии отображается непосредственно на интерактивном плане, позволяя оценивать обстановку без последовательного просмотра всех устройств в системе.

Отдельный блок изменений затронул модуль EVI SCUD. Разработчики переработали взаимодействие системы с контроллерами доступа, устранили ряд ошибок и усовершенствовали механизм лицензирования. Кроме того, для развёртывания платформы в инфраструктуре заказчика появился установщик evi-installer, упрощающий процесс инсталляции.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«В актуальной версии мы много работали именно с повседневными сценариями оператора. Наша задача – сократить количество лишних действий: увидел событие, сразу понял, где оно произошло, и перешел к нужной камере, датчику или настройкам. Поэтому интерактивный план постепенно становится одним из ключевых инструментов для работы с объектом», – сказала Ольга Нагорнова, менеджер по продукту направления Media Eltex.

Платформа EVI объединяет инструменты видеонаблюдения, видеоаналитики и контроля доступа, позволяя организовать централизованное управление системами безопасности объекта. Обновление расширяет возможности совместной работы с видеокамерами и охранными датчиками в едином интерфейсе. Система доступна для бесплатного тестирования.

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