«Билайн бизнес» запустил сервис видеоконференций

«Билайн бизнес» расширил возможности платформы унифицированных коммуникаций «Контакт.ИИ»: пользователям, подключившим «Облачную АТС», теперь доступен сервис «Видеоконференции». Решение позволяет проводить онлайн совещания с удаленными командами, презентации для клиентов, трансляции с объектов или, например, обучающие вебинары без дополнительной платы*.

Один из трендов развития рынка корпоративных коммуникаций — трансформация отдельных сервисов в комплексные коммуникационные платформы. «Билайн бизнес» пошел дальше: новый сервис видеоконференцсвязи (ВКС) представлен не как отдельный продукт, а как модуль UCaaS-платформы** «Контакт.ИИ», которая уже объединяет телефонию, чаты, CRM-систему (систему взаимодействия с клиентами), аналитику и ИИ-технологии. Клиентам не нужно подключать и обслуживать еще один сервис — связь компании находится в едином окне.

Что это дает бизнесу

Экономия. Базовый функционал «Видеоконференций» включен в стоимость «Облачной АТС» — покупать лицензии и подписки на сторонние сервисы ВКС не требуется.

Скорость. Видеозвонок можно начать мгновенно, а онлайн-встречу — запланировать с привязкой к календарю. Чтобы пригласить до 100 участников, достаточно одной ссылки или письма по заранее заполненному шаблону.

Связность. Встречи, звонки, переписки и сделки собираются в единой системе — с аналитикой и ИИ-инструментами.

В сервисе «Видеоконференции» доступны наиболее востребованные функции***, в том числе запись встречи, трансляция экрана, добавление и настройка виртуального фона, перенаправление участников в сессионные залы, чат, реакции, опросы.

Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам «билайн бизнес»:

«Билайн помогает предпринимателям оставаться на связи с сотрудниками, партнерами и клиентами через самый подходящий для конкретной ситуации канал. Иногда достаточно созвониться, иногда — написать в чат, а есть ситуации, когда важно увидеть собеседника или то, что его окружает. Все эти варианты доступны на нашей новой UCaaS-платформе «Контакт.ИИ», и мы продолжаем расширять ее омниканальную функциональность в ответ на запросы наших клиентов».

*Стоимость сервиса «Видеоконференции» c основным функционалом включена в стоимость «Облачной АТС».

**UCaaS-платформа — платформа унифицированных коммуникаций.



***Данные о востребованности функций составлены клиентами «билайн бизнес» по результатам оказания услуг.

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