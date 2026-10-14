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«Телфин» запускает обратный звонок на базе виджета Whatcrm

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении каналов связи для пользователей виджета Whatcrm. Компания предлагает к подключению сервис для заказа обратного звонка, который помогает установить с клиентом личный контакт и повысить конверсию в продажу.

Новые возможности Whatcrm позволяют в едином интерфейсе подключать онлайн-чат, мессенджеры, социальные сети и обратный звонок. Все данные по этим каналам связи фиксируются в amoCRM или «Битрикс24». Таким образом ведется непрерывная история коммуникаций с клиентами без потери контекста общения, даже если в диалоге участвуют разные сотрудники с одного корпоративного аккаунта.

«Несмотря на цифровизацию, функция «заказать обратный звонок» остается важной для ряда компаний. Например, если продукт дорогой или технически сложный, то переписка становится слишком долгой. Общение голосом сокращает цикл сделки. Живой диалог с менеджером снижает тревожность покупателя, особенно при совершении крупных транзакций», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

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Обратный звонок в виджете Whatcrm работает мгновенно, что позволяет получить «горячего» клиента, который готов купить прямо сейчас, но ему требуется консультация. Особенно актуально данное решение для B2B-сектора, промышленности, сферы недвижимости и финансовых компаний. Для этих отраслей обратный звонок является инструментом высокочековых или высокосложных продаж.

На базе Whatcrm можно настроить индивидуальный график связи с клиентами с сайта, подключить разные номера АОН и добавочные для соединения с конкретными отделами. Пользователи также могут выбрать дизайн элементов сервиса исходя из стилистики корпоративного сайта компании. Для активации обратного звонка в онлайн-чатах Whatcrm необходимо подключение АТС «Телфин.Офис».

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