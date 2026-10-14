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МТС улучшила связь в селе из повести сибирского писателя

МТС обновила мобильную связь в Новосибирской области. Улучшения затронули четыре населенных пунктов Колыванского района, включая село Кандаурово, которое прославил сибирский писатель Геннадий Михасенко. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета в локациях работ инженеров выросла на 10%. Увеличилась и емкость сети — ее способность одновременно обслуживать большое количество абонентов. Связь после работ МТС стала лучше в Колывани, Пихтовке и Боярке.

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Еще одной из локаций, где инженеры прокачали сеть, стало село Кандаурово. Это небольшой населенный пункт, где проживает около 700 человек. Известность село получило благодаря повести сибирского писателя Геннадия Михасенко. Свое детство он провел именно здесь, это и получило отражение в его произведении «Кандаурские мальчишки». Рассказ ведется от десятилетнего мальчика, ему и его друзьям колхоз доверят важную задачу — пасти овец.

«Равные цифровые возможности для всех — наш приоритет. Обновление сети в Колыванском районе уже дало жителям прирост скорости и более стабильную связь даже в часы пиковой нагрузки. Мы делаем так, чтобы современный интернет был доступен не только в мегаполисах, но и в небольших селах. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем дальше развивать инфраструктуру, чтобы связь была качественной в каждом уголке региона», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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