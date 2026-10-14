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МТС расширила фиксированную сеть связи в Пермском крае

МТС расширила фиксированную сеть в Пермском крае. В результате установки нового телеком-оборудования возможность подключиться к высокоскоростному гигабитному интернету появилась ещё у более чем 5,7 тыс. семей в Перми и Кондратово. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в 22 многоквартирных домах Перми на улицах Чернышевского, Вильямса, Старшего лейтенанта Гачегова, Окулова, Макаренко, Магистральная, Кавказская, Белозёрская, Целинная, Байкальская, Сергея Есенина, Яблочкова, Капитана Гастелло, Автозаводская и Семченко. Также гигабитный интернет от МТС стал доступен ещё в десяти домах Кондратово на улицах Садовое Кольцо, Культуры, Камская и Водопроводная.

Гигабитный канал в 10 раз быстрее стандартного тарифа в 100 Мбит/с. Этой пропускной способности достаточно, чтобы вся семья одновременно смотрела видео в 4K, скачивала объёмные файлы и проводила видеоконференции без задержек и потери качества. Высокоскоростное соединение также становится основой для цифровых сервисов умного дома — от видеонаблюдения до систем контроля климата, безопасности и умных датчиков.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Сегодня домашний интернет перестал быть просто услугой — он стал обязательной инфраструктурной основой комфортной жизни. Количество цифровых устройств в квартирах растёт с каждым годом, и мы видим, что жителям Прикамья нужны не просто высокие скорости, а стабильное соединение, которое выдерживает пиковые нагрузки. Поэтому мы системно расширяем гигабитную сеть в разных районах Прикамья, используя инновационные технологии. При этом мы заботимся о том, чтобы цифровые сервисы были доступными: объединяя мобильную связь, домашний интернет и ТВ в единый пакет, семьи могут значительно экономить свой бюджет», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

С начала года МТС подключила к высокоскоростному домашнему интернету свыше 21 тыс. домохозяйств в жилых домах Пермского края.

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