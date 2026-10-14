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Modus выпустил Modus ETL 1.6.15: поддержка «1С-Шины», интеграция с AmoCRM и новый класс источников данных

Компания Modus объявляет о выходе Modus ETL 1.6.15. Релиз расширяет архитектурные возможности платформы: добавлена поддержка «1С-Шины» по протоколу AMQP, реализован брокер сообщений как новый тип источника данных, в мастер интеграции включена AmoCRM. Одновременно упрощен ряд ключевых сценариев работы с моделью данных и источниками. Об этом CNews сообщили представители Modus.

«1С-Шина» и брокер сообщений: работа с потоковыми данными

Поддержка «1С-Шины» по протоколу AMQP открывает в Modus ETL новый класс интеграций — на основе очередей сообщений. Теперь платформа умеет подключаться к очереди, прослушивать ее и получать данные в режиме реального времени. Новый вид источника данных «Очередь сообщений» поддерживает фильтрацию и включение в наборы источников.

Брокер сообщений — новая сущность в архитектуре платформы, которая определяет точку подключения к очереди и может использоваться как полноценный источник данных. Для компаний, строящих событийные архитектуры или работающих с потоковой передачей данных между системами, это существенное расширение возможностей платформы без привлечения дополнительных интеграционных инструментов.

AmoCRM: CRM-данные в единой аналитической модели

В мастер интеграции добавлена поддержка AmoCRM — одной из наиболее распространенных CRM-систем на российском рынке. Драйвер покрывает ключевые разделы системы: сделки, контакты, компании, задачи, воронки, пользователи, а также дополнительные поля и связи между сущностями. Данные загружаются в отдельные таблицы-приемники по каждой сущности. Компании получают возможность объединить CRM-данные с данными из других источников — ERP, учетных систем, операционных баз — в рамках единой аналитической модели.

Упрощение работы с платформой

В версии 1.6.15 снижен порог ручной работы в нескольких ключевых сценариях. Автосинхронизация модели данных со структурой базы данных устраняет необходимость вручную отслеживать изменения в структурах таблиц: платформа фиксирует их самостоятельно и отражает в системных журналах. Логика наборов источников стала прозрачнее — в одном наборе теперь допускаются источники только одного типа. Консоль запросов в правилах выгрузки стала доступна более широкому кругу пользователей, не только администраторам.

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«Версия 1.6.15 — это шаг в сторону более современной архитектуры интеграций. Поддержка «1С-Шины» и брокера сообщений — это возможность работать с данными в событийной модели: подписываться на очередь, получать данные по мере их появления, строить пайплайны на основе потоков, а не только периодических выгрузок. Для компаний, которые двигаются в сторону более гибкой и реактивной архитектуры данных, это важный инструмент. AmoCRM закрывает еще один частый запрос — теперь CRM-данные можно включать в аналитическую модель напрямую, без промежуточных шагов. А автосинхронизация модели данных — это экономия времени инженера: система сама следит за изменениями, а не перекладывает это на человека», — отметил Александр Чебанов, технический директор Modus.

Modus ETL 1.6.15 уже доступен для развертывания и обновления.

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