Merlion стала официальным дистрибьютором компании «РТА Технологии»

Компания Merlion и независимый отечественный разработчик программного обеспечения «РТА Технологии» объявили о подписании официального соглашения. В рамках данного контракта Merlion получает статус официального дистрибьютора программного комплекса «Отаскрайб».

Решение «Отаскрайб» базируется на современных моделях искусственного интеллекта (Audio AI), обеспечивающих высокую точность распознавания устной речи, автоматическое разделение спикеров по ролям (диаризацию) и формирование резюме деловых встреч за считанные секунды. Программный комплекс разработан с учетом жестких требований корпоративного сегмента к безопасности, поддерживает гибкую интеграцию через API и сертифицирован для работы в доверенных отечественных операционных системах.

Сотрудничество Merlion с компанией «РТА Технологии» откроет тысячам системных интеграторов возможность предложить своим заказчикам проверенное российское решение для оптимизации бизнес-процессов, автоматизации протоколирования переговоров и ускорения цифровой трансформации рабочих мест.

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion, сказал: «Спрос на внедрение прикладных ИИ-инструментов в корпоративном секторе окончательно перешел из стадии пилотов в плоскость масштабной эксплуатации. Бизнесу необходимы зрелые решения, которые способны кратно повысить эффективность рутинных процессов, например, фиксации договоренностей на встречах. Решение «Отаскрайб» от «РТА Технологии» демонстрирует впечатляющую точность распознавания речи и полностью отвечает требованиям безопасности корпоративных пользователей».

Вячеслав Мартынов, генеральный директор компании «РТА Технологии», отметил: «Партнерство с таким сильным дистрибьютором, как Merlion — это важный этап в развитии каналов распространения нашего решения. Мы проделали большую инженерную работу, чтобы гарантировать идеальную архитектурную совместимость продукта с популярными российскими ИТ-экосистемами. Благодаря гибкому API и развитым механизмам шумоподавления, «Отаскрайб» готов к бесшовному встраиванию в инфраструктуру любого уровня сложности — от локальных контуров до масштабных облачных инсталляций».

В ближайшее время Merlion и «РТА Технологии» планируют проведение серии совместных технических вебинаров и обучающих программ для повышения продуктовых компетенций команд и партнеров.