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«МегаФон»: две трети покупателей выбрали вишневый iPhone 18

Аналитики объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota подвели промежуточные итоги предзаказов новой линейки iPhone 18 и выяснили, какие модели, объем памяти и цвета выбирали покупатели. Самым востребованным оказался вишневый цвет: на него пришлось 67% предзаказанных смартфонов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшей популярностью пользовался iPhone 18 Pro Max — на него пришлось 68%. На втором месте оказался iPhone 18 Pro (28%), а iPhone 18 Duo — на третьем (4%). По объему памяти предпочтения распределились практически поровну: 46% покупателей выбрали версии на 256 ГБ, 45% — на 512 ГБ. При этом всего 8% выбрали смартфоны на 1 ТБ.

Самым популярным цветом стал вишневый — его выбрали две трети покупателей. На черный пришлось 13%, еще по 8% — на голубой и серебристый, и по 2% — на белый и синий.

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В разрезе городов лидером стала Москва — на нее пришлось 85% всех заказов. Второе место занял Краснодар — около 2,5%. Еще в 15 городах, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Красноярск, доля заказов составила менее 1% на каждый город.

Новинки Apple уже начали поступать в салоны сети объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

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