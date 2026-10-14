LogistiX представила Lead Voice – голосовой интерфейс на базе ИИ для склада и производства

LogistiX представила Lead Voice – новое решение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет сотрудникам получать задания на отбор товаров и подтверждать их выполнение голосом без обращения к экрану терминала. Lead Voice распознаёт речь без предварительной адаптации под голос конкретного сотрудника. Об этом CNews сообщил представитель LogistiX.

Для голосового взаимодействия используется стандартная гарнитура, поэтому руки остаются свободными для работы с товаром. При комплектации заказов голосовой отбор (Pick-by-Voice) улучшает эргономику и помогает повысить производительность операций на 5–7%.

В Lead Voice реализована мультиязычность: решение поддерживает распознавание и синтез речи на разных языках. Предусмотрены настройка скорости речи и выбор голоса. Пользователь может отвечать, не дожидаясь окончания озвучивания команды. Это сокращает время ожидания и ускоряет выполнение задач.

Для работы с голосовым интерфейсом подходят обычные радиотерминалы и смартфоны, что позволяет быстро масштабировать его использование на существующей инфраструктуре. Пользователи могут переключаться между голосовым режимом и сканированием этикеток.

«Голосовые технологии эффективны и в других процессах, где сотруднику необходимо подтверждать выполненные действия или фиксировать результаты. На складе это приёмка и обработка возвратов, инвентаризация, сортировка и консолидация заказов. На производстве – контроль качества и проверка готовой продукции, а также комплектование деталей для сборки», – отмечают в пресс-службе LogistiX.

Распознавание и синтез речи могут выполняться непосредственно на терминале или на сервере. Обработка на терминале снижает затраты на серверные ресурсы и объём передаваемых данных, позволяя работать даже при низкой скорости связи. Серверная обработка разгружает вычислительные ресурсы ТСД.

Решение интегрируется с системой управления складом Lead WMS. Внедрение включает базовый аудит процессов и инфраструктуры, а сроки запуска зависят от объема работ по интеграции с внешними системами.