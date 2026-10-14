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ИИ-агенты научились собирать пациентам готовую корзину лабораторных анализов

Теперь пользователь может показать ИИ-агенту фотографию назначения врача или своими словами описать, что хочет проверить, а агент найдет нужные исследования в актуальном каталоге лаборатории и соберет готовую корзину. Такой сервис запустила лаборатория Lab4U. Это первый подобный проект среди российских медицинских компаний. Об этом CNews сообщили представители Lab4U.

Один из наиболее простых сценариев выглядит так: врач выдал пациенту список из нескольких исследований. Вместо того чтобы вручную вводить каждое название на сайте лаборатории, пользователь фотографирует назначение и загружает его в ИИ. Агент распознает список, находит соответствующие исследования Lab4U, проверяет, доступны ли они в нужном городе и сколько времени займут, а затем формирует ссылку на готовую корзину.

Другой вариант – если пациент вообще не знает названий исследований. Например, пользователь может написать «хочу проверить щитовидную железу» или «хочу пройти базовый чекап». ИИ подберет исследования, объяснит свой выбор, сверится с каталогом Lab4U и соберет корзину. Если выбранные анализы входят в готовый комплекс, агент может предложить его и объяснить, какие дополнительные исследования помогут дополнить обследование.

Главное отличие от обычного поиска на сайте состоит в том, что человеку не нужно заранее знать точное название исследования и самостоятельно сопоставлять позиции каталога. Отличие от обычного медицинского чат-бота - в возможности обратиться к актуальной системе лаборатории. Чат-бот может дать текстовый ответ или рекомендацию, но сам по себе не знает, какие исследования Lab4U доступны сейчас в конкретном городе. Новый сервис позволяет ИИ получить эти сведения непосредственно из каталога и перейти от ответа к действию - сформировать реальный заказ.

Например, если пользователь отправит агенту назначение на ТТГ, свободный Т4 и антитела к ТПО, ИИ сможет найти соответствующие исследования в каталоге, проверить их доступность в городе пользователя и собрать корзину. Если же человек напишет «хочу проверить щитовидку», ИИ сначала определит, какие исследования соответствуют задаче, а затем проверит их наличие в Lab4U.

Сейчас ИИ-агентам доступны сведения о 780 анализах и комплексах в 144 городах. Lab4U передает только фактическую информацию из своего каталога: доступные исследования, комплексы и сроки их выполнения. Подбор исследований и объяснение рекомендаций выполняет сам ИИ.

Для связи ИИ с лабораторией используется Model Context Protocol, или MCP. Это открытый протокол, позволяющий ИИ обращаться к внешним сервисам и использовать предоставленные ими инструменты. Упрощенно его можно представить как универсальную розетку: ИИ подключается к ней и получает возможность запросить необходимые данные у Lab4U и сформировать корзину заказов.

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При этом ИИ не получает от Lab4U результаты ранее выполненных анализов пациента. Компания не планирует передавать такие данные сторонним ИИ-сервисам. Персональные данные также не нужны для подбора исследований, пользователь вводит их непосредственно на сайте Lab4U уже при оформлении заказа.

Во время внутреннего тестирования сервис проверили на 132 сценариях, основанных на реальных обращениях клиентов: назначениях врача, запросах на чекапы и подборе исследований по жалобам. В финальной версии при просьбе оформить заказ агент формировал корзину в 92% тестовых сценариев, а ее состав соответствовал эталонной рекомендации в 90%. Для тестирования использовались модели OpenAI и Anthropic. Результат при этом зависит в том числе от возможностей конкретной ИИ-модели.

«Обычный чат-бот в основном разговаривает с человеком. Здесь ИИ может еще и обратиться к системе лаборатории и выполнить конкретное действие. Можно сфотографировать назначение врача, показать его агенту и получить уже собранную корзину. Или написать обычным языком, что именно хочется проверить. По сути мы вступили в новый этап взаимодействия ИИ сервисов между собой. Когда ИИ-агент пациента напрямую общается с ИИ медицинской организации и выдает уже готовые решения, а не просто информацию из интернета», - сказал генеральный директор Lab4U Алексей Образцов.

Сервис также можно подключать к корпоративным ИИ-агентам клиник, страховых компаний и телемедицинских сервисов. В дальнейшем Lab4U планирует добавить поиск ближайшего медицинского центра, запись на конкретное время, получение статуса заказа и повторный заказ.

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