Игровые клубы и поэтапный апгрейд: на что сегодня тратят деньги геймеры

Видеоигры из редкой крупной покупки превращаются в регулярную трату, сопоставимую с бытовыми мелочами. К такому выводу пришли аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным «ЮKassa», в июне – августе оборот онлайн-площадок в сегменте внутриигровых покупок вырос на 31%, число оплат – на 45%, а средний чек снизился на 9% до 435 руб.

Сентябрь показал, что это устойчивый тренд, а не всплеск: в период с 1 по 15 сентября число покупок в сегменте выросло на 46% год к году, оборот — на 21%, а средний чек снизился на 17% до 413 руб.

Аудитория растёт и платит охотнее, но каждая отдельная покупка становится скромнее. Это может свидетельствовать о смещении спроса в сторону микроплатежей: косметических предметов, игровой валюты, сезонных пропусков, которые покупают по ходу игры, а не заранее.

Самую яркую динамику показали компьютерные клубы. По данным «ЮKassa», летом оборот в этом сегменте вырос на 93% год к году, число оплат — на 79%, средний чек — на 8% до 318 руб.

С наступлением осени интерес к клубам не угас. В первой половине сентября число оплат выросло на 51% год к году, оборот — на 69%, а средний чек — на 12% до 319 руб. Почти неизменный чек говорит о том, что для посетителей сформировалась понятная «цена вечера» в клубе, а рост числа визитов показывает, что такой формат досуга становится привычным, а не сезонным.

«Внутриигровые покупки прочно вошли в личный бюджет пользователей наравне с подписками на музыку и кино. Аудитория растёт, платят чаще, но понемногу: спрос смещается к микроплатежам, то есть к скинам, игровой валюте и сезонным пропускам. Условно-бесплатная модель убрала порог входа, а траты сделала гибкими: игрок сам решает, сколько и когда платить, студия получает предсказуемый доход. Рынок расширяется вглубь, и это признак зрелости. На подъёме и компьютерные клубы с мощным железом, быстрым интернетом и живым общением, которого не хватает дома. Мы ожидаем, что обе тенденции сохранятся», — сказал директор по корпоративным продуктам «ЮMoney» Дмитрий Гнилица.

Одновременно с цифровыми тратами растёт и рынок оборудования. «Чек Индекс» сравнил данные за июнь — август 2026 и 2025 гг. и обнаружил, что часть позиций подорожала, но меньше покупать их не стали.

Средний чек на игровые консоли вырос на 12% до 29506 руб., а число покупок выросло на 13%. Видеокарты прибавили по среднему чеку 8% до 41448 руб., спрос на них увеличился на 4%. Средний чек оперативной памяти вырос на 10%, до 2590 руб., жёстких дисков — на 11%, до 7812 руб. Покупать и то и другое стали на 11% чаще.

Лидером по росту спроса стали материнские платы: их покупали на 18% чаще при росте среднего чека на 4% до 7400 руб.

Некоторые категории, напротив, подешевели. Блоки питания стали дешевле на 3%, средний чек составил 6082 руб., а спрос на них вырос на 9%. Средний чек процессоров тоже снизился на 3% до 17050 руб., число покупок увеличилось на 2%.

Такой набор данных указывает на волну апгрейдов. Геймеры обновляют системы по частям, начиная с базовых компонентов вроде материнских плат, и не спешат сразу покупать самые дорогие элементы.

«Рост продаж игровых консолей во многом объясняется низкой базой 2025 года, но это — не единственный фактор. Заметно вырос интерес к ретро-консолям, и это отдельный тренд: для части аудитории игры становятся способом вернуться к знакомому опыту», — отмечают эксперты «Чек Индекс».

По их оценке, спрос на комплектующие подогревают и внешние экономические факторы.

«Более крепкий рубль и оживление продаж техники во II квартале поддерживают спрос на компьютерные комплектующие, а стоимость отдельных позиций даже немного снижается. При этом рынок заметно уходит в онлайн: комплектующие для ПК все чаще покупают в интернете, и это постепенно вымывает офлайн-предложение», — отмечают аналитики.