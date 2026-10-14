ГК «Сантэнс» будет внедрять платформу маркировки СТТ во всех странах ЕАЭС

ГК «Сантэнс» расширит платформу маркировки и прослеживаемости СТТ (Check Track & Trace) на Белоруссию, Армению и Киргизию. С учетом работающих контуров в России и Казахстане платформа охватит все пять стран ЕАЭС, а фармацевтические компании смогут вести учет маркированных препаратов в каждой из них через единый интерфейс. Об этом CNews сообщили представители ГК «Сантэнс».

В каждой стране Союза действует собственная национальная система маркировки со своими форматами документов и сроками. Платформа СТТ, разработанная ГК «Сантэнс», позволит вести учет в одном интерфейсе, подключаясь к национальным системам, и автоматически отражать операции на всех этапах жизненного цикла продукции: от производства или ввоза до реализации и выбытия из оборота. Международные производители смогут управлять движением лекарств сразу в пяти странах, не адаптируя ИТ-системы под каждую юрисдикцию отдельно.

В основе платформы сериализация: каждой упаковке присваивается уникальный код Data Matrix с кодом товара (GTIN), серийным номером, номером партии и сроком годности. По заявке с данными о товаре СТТ через API запрашивает коды в государственной системе и передает их на склад, где выполняются нанесение, считывание и агрегация в короба и паллеты, после чего формируются отчеты. Уровень сервиса достигает 99,8%, а система выдерживает пиковые нагрузки в несколько тысяч сканирований в минуту.

«Для производителя, который поставляет продукцию в несколько стран, сложность не в самой маркировке, а в том, что у каждой страны своя система, свои форматы документов и свои сроки. Партию достаточно описать один раз, а передачу данных в нужную национальную систему берет на себя платформа СТТ. Для производителей это меньше затрат на ИТ-интеграции в каждой стране, для рынка – больше прозрачности движения препаратов», – сказал коммерческий директор ГК «Сантэнс» Сергей Максимов.

По мере того как страны ЕАЭС сближают требования к маркировке, фармацевтические компании будут чаще выбирать операторов, способных вести сквозной учет товара сразу в нескольких юрисдикциях.