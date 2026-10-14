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GigaCowork включен в Единый реестр российского ПО

GigaCowork («ГигаЧат для бизнеса») включен в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Статус продукта сделает его доступнее для внедрения в рабочие задачи российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители GigaCowork.

Для компаний, в том числе государственных, работа с зарегистрированным решением снижает юридические и комплаенс-риски, а также открывает доступ к налоговым льготам.

GigaCowork помогает компаниям делегировать ИИ-агентам выполнение рутинных рабочих задач. Пользователи платформы могут создавать собственных цифровых сотрудников или использовать готовые роли. Для этого в GigaCowork есть каталог навыков и плагинов для типовых офисных задач. Навык создается на основе пошаговой инструкции пользователя, по которой агент выполняет конкретную задачу. При этом данные компании не используются для обучения модели, а администраторы могут задавать различные ограничения доступа и разрешений для сотрудников.

В зависимости от требований к безопасности и инфраструктуре GigaCowork доступен в трех вариантах развертывания: в облачной среде, гибридном формате (обработка данных в периметре компании, LLMв облаке) или ПАК (работа на серверах внутри контура компании).

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Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса»: «Государственная поддержка зарегистрированных в реестре Минцифры России делает применение GigaCowork эффективнее для компаний в финансовом плане. Более того, в условиях, когда суверенитет данных становится базовым требованием для информационной инфраструктуры, государственные заказчики и бизнес получают российский инструмент мирового уровня без рисков, связанных с передачей данных иностранным разработчикам нейросетей. Мы видим огромный спрос на автоматизацию с помощью ИИ со стороны промышленности, финансового сектора и госсектора, и включение в реестр снижает барьеры для масштабирования этих проектов».


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