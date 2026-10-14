Банк «Санкт-Петербург» запустил бесплатную онлайн-проверку контрагентов из Китая для участников ВЭД

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) сообщил о расширении линейки цифровых сервисов для внешнеэкономической деятельности и запуске нового бесплатного сервиса «Проверка контрагентов из Китая» в интернет-банке i2B. Решение создано специально для поддержки экспортеров и импортеров, работающих с Китаем.

Новый сервис позволяет клиентам банка быстро и безопасно получать информацию о китайских компаниях, используя их Единый код социального кредита (USCC), который присваивается всем юридическим лицам в Китае.

Главные преимущества сервиса для бизнеса: скорость: формирование отчета занимает всего несколько минут; доступность: возможность совершать до 5 запросов в день бесплатно; гибкость: отчет доступен в краткой и полной версиях.

Отчет включает в себя все необходимые для принятия взвешенных решений данные: базовую информацию о компании, финансовые показатели, сканирование рисков, актуальные новости и сведения о судебных делах.

«Мы видим растущий интерес российского бизнеса к рынкам Азии и понимаем, насколько важна безопасность и прозрачность сделок. Новый сервис – это не просто проверка данных, это инструмент минимизации рисков. Мы продолжаем развивать экосистему ВЭД, чтобы упростить деятельность экспортеров и импортеров, делая внешнеэкономические операции максимально удобными и защищенными», – сказала директор дирекции ВЭД Банка «Санкт-Петербург» Дарья Савельева.

Сервис «Проверка контрагентов из Китая» дополняет уже существующий комплекс цифровых решений БСПБ для участников ВЭД. В интернет-банке уже работают такие инструменты, как «ВЭД.Консультант», который автоматически определяет необходимость оформления Справки о подтверждающих документах и формирует ее, или «ВЭД.Alert», предупреждающий клиентов о возможных нарушениях валютного законодательства. Кроме того, для клиентов доступен онлайн-формат Центра ВЭД 360 в виде витрины консалтинговых услуг.