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АО «Медицина» открывает доступ к цифровому двойнику врача «София»

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) открывает доступ для пациентов к «Софии» — принципиально новому, уникальному персональному ИИ-двойнику врача, интегрированному в цифровые сервисы клиники. «София» доступна в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении АО «Медицина». Сейчас «София» доступна первой тысяче пациентов, в течение октября цифровой ассистент станет доступен всем пациентам АО «Медицина». Об этом CNews сообщили представители АО «Медицина».

Название «Двойника Вашего врача» присвоено «Софии» неслучайно. В отличие от универсальных чат-ботов, «София» персонализирована — она учитывает только данные медкарты пациента: историю посещений, результаты анализов и исследований, заключения и назначения. Она не ставит диагнозы, не назначает и не отменяет лечение, не заменяет очную консультацию врача и клиническое обследование. Решения о диагностике, лечении и дальнейшем медицинском маршруте принимаются врачом.

«София» помогает пациенту разобраться в медицинских терминах, сокращениях, показателях и содержании заключений; сопоставить результаты анализов, исследований и доступные показатели в динамике; получить краткую сводку по визитам, назначениям и следующим шагам; подготовиться к консультации, вспомнить важную информацию и сформулировать вопросы врачу; увидеть доступные невыполненные задачи и обследования; подобрать врача, дату и время приема с учетом пожеланий пациента и свободных интервалов в подключенном расписании; записаться на прием.

«София» работает в защищенном внутреннем цифровом контуре АО «Медицина». Медицинская информация пациента не передается во внешние общедоступные ИИ-сервисы. Такая архитектура позволяет использовать персональный контекст пациента при соблюдении требований к защите конфиденциальной медицинской информации.

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«Цифровые сервисы должны помогать пациенту лучше понимать собственную медицинскую историю и быстрее получать необходимую помощь. При этом ИИ-двойник врача София не заменяет врача: все клинические решения всегда остаются за медицинским специалистом», - сказал академик РАН Г.Е. Ройтберг, президент АО «Медицина».

Запуск «Софии» продолжает развитие цифровой экосистемы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), в которой пациент может получать доступ к медицинской информации, управлять записью на прием и взаимодействовать с клиникой в личном кабинете и мобильном приложении.

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